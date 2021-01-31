兒到超商買午餐　結帳竟喊「4字」　媽傻眼：又氣又好笑

小孩的許多言行舉止，往往讓人哭笑不得。近日就有一位媽媽在臉書社團《爆怨公社》中表示，她日前拿300元給兒子買午餐，結果兒子到超商花了114元買御飯糰跟便當，卻只帶回100元，她追問之下才真相大白，原來兒子拿200元給店員說「不用找了」，讓她當下超傻眼，不禁直呼「真的是又氣又好笑」。

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原PO發文透露，前幾天兒子說要去買午餐，她便拿了300元給兒子，結果兒子跑去7-11買御飯糰跟便當，共花114元，正當她收下剩餘的錢時，兒子卻告訴她「剛剛我買了114，然後我給他錢跟他說不用找了」，她趕緊追問「你只給114嗎？」兒子回應「不是啊！我直接跟他說不用找，7-11店員還對我笑欸」。

▲女網友透露，自己日前拿300元給兒子買午餐，結果明明只花114元，卻僅找回100元，而「真相」曝光後，讓她超傻眼。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

這讓原PO聽後瞬間愣住，無奈表示「真的很傻眼！真的是又氣又好笑...人家是笑你為什麼那麼奇葩吧！」同時更開玩笑直問大家「請問這種敗家子該清蒸還紅燒？是覺得本娘太好錢很好賺嗎？」

貼文一出，網友紛紛笑回「店員是不是美麗小姐姐」、「有總裁氣勢」、「店員笑了 媽媽要哭了」、「少爺出手闊綽喔」、「我會帶著孩子去7-11去要回來」、「他好大方」。另也有人認為「超商店員不可能真的收吧！」對此，原PO則表示「我不知道，小孩東西拿了就走了。（編輯：許苡晴）