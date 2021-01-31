NBA／西區龍頭爵士給了小市場球隊什麼樣的啟示？
文/黃建霖
2021-01-31 15:28:14
在一片爭奪Bradley Beal的交易傳聞中，猶他悄然無息地升上了西區第一，壓過了洛杉磯的兩支球隊。「魔球」火箭瓦解了，但仍然有許多小市場球隊在效法他們的做法，那就是注重在化學效應和養成上，用正確的策略去打球，而不是隨意的用鈔票堆疊出一個超級陣容。毫無疑問的，爵士至今做的很好，他們看起來正努力的讓自己像一支爭冠隊伍。
從這一季整體陣容來看，爵士並沒有做太大的變動，他們這兩年做過最大的調整就是把先發控球後衛這個位置從Ricky Rubio換成了Mike Conley，然後帶來了射手Bojan Bogdanovic和替補得分砍將Jordan Clarkson。但整體來說，去年他們直到季後賽才真正找到進攻上配合的那種感覺，遠遠沒有到達這支球隊該有水準。但這一季他們繼續提升自己的進攻質量，進攻效率115.4，來到聯盟第5；同時堅持了一直以來強調的防守，防守效率106.9，聯盟第3，淨勝分8.5則是聯盟第一。爵士目前能來到這個位置，並不是因為哪種新奇的戰術，或是陣中哪個球員突然就變成了Stephen Curry，他們只是堅持做好這個時代進攻端最重要兩件事：三分球投籃和擋拆。上一季爵士團隊三分球命中率為38%，為聯盟第一，已經非常出色了，因此在這方面他們能成長的並不多。然而在這一季他們的場均出手數多了將近7次，成長了約24.2%，如此的情況下，命中率還來到將近4成，相當不可思議。本季他們的三分球場均出手為41.9，排聯盟第3；命中16.6顆(本上一季多了3.4顆)，聯盟第1；命中率.397%，則是聯盟第2。在Daryl Morey和Mike D'Antoni於休士頓做的實驗之後，聯盟其他29支球隊明白，提升場均三分球出手數，就是快速提升戰績的最好方式。但話是這麼說，你要怎麼去執行，這是一個大問題，並不是所有球隊都擁有James Harden。爵士做的第一步就是確立核心，這並不會太難，Donovan Mitchell生涯第一季就展現膽識和天賦，帶領球隊將Russell Westbrook及Paul George的雷霆給淘汰出局；而Rudy Gobert則是一個防守恫嚇力十足、同時能統治籃板的五號位，即使在去年的確診風波之後，球隊還是決定以他們做為內外核心。但是這兩人的弱點相近，Mitchell受限於身高，因此相比其他聯盟頂尖球星，他是一名比較低效的得分手；而Gobert除了籃下接球灌籃之外，並沒有太靠譜的進攻手段，所以他們需要一群能穩定得分的幫手，球團意識到不能只在這兩人身邊擺上Derrick Favors和Rubio，只有Joe Ingles一名射手是不夠的。於是去年他們的先發變成了Conley—Mitchell—Bojan Bogdanovic—Royce O'Neale—Gobert，上一季例行賽他們使用了這個陣容381分鐘，平均每百回合勝對手10.5分。Bogdanovic的到來、O'Neale突然變成了一名出色的3D，解決了空間問題，Conley則是成為Mitchell之外，另一個能發起攻勢的持球者，從而解放了前者的進攻能力。現在他們有能力進行更多次擋拆進攻，平均每場擋拆持球者完成進攻25.6次，聯盟第1，平均每次得分0.98，則是聯盟第4。他們降低了自己的單打次數(從6.3減少到4.8)，大幅提升接球投籃的質量(Catch & Shoot FG 命中率為41.7%)，減低不必要的傳球和觸球(兩項數字都比前兩季低)，盡量打得簡單一點。爵士2018-19賽季的進攻效率排聯盟第15，在季後賽球隊中吊車尾，去年透過補強提升到了第10，今年則來在等待球員們找到彼此合作的方式後，上升到了第5。從Mitchell來到了這支球隊之後，爵士就看到了他們的缺點和現有陣容的侷限性，難得的是他們制定了目標，並且一季、一季的透過補強和做好球員發展來完成它。而不是好高騖遠的打算用一次大型交易來一勞永逸。這挺令人高興的，至少在急功近利的現在，美國籃壇仍有球隊願意用3、4個賽季去打造一支爭冠隊伍，雖然不知他們這一季最終會走到何方，但這顯然給了其他小市場球隊一些希望和一個模仿或學習的典範。