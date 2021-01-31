謝金河談Gamestop投資騷動 稱新世代入主將大改股市生態
編輯林莞茜/綜合報導
2021-01-31 15:41:47
美國股市近來因遊戲零售商Gamestop股價大幅成長而受到熱烈討論，起因是由於做空機構香櫞研究（Citron Research）看衰Gamestop，引發散戶在社群平台上號召小股民群起炒股自救，如今已造就「史詩級軋空」現象，財信傳媒董事長謝金河在臉書上表示，這波投資騷動變成螞蟻搬象運動，恐怕也是歷史頭一遭，由網路時代讓股市生態出現前所未見的變化。
謝金河在臉書上以「Gamestop引發的投資騷動」為題寫下，這兩天全世界的媒體都在討論Gamestop，甚至29日道瓊工業指數大跌逾600點，都跟Gamestop有關。謝金河說明，Gamestop去年營業額為51.62億美元，虧損7700萬美元，ROE是負的56.88%，也就是說它是一家虧損的遊戲公司，因此放空機構Citron盯上這家看起來財務會告急的公司。謝金河指出，Citron的看空宣言引來小股民自救，散戶透過社群網路合力做多，讓放空機構慘賠投降，這其中也因為券商Robinhood限制投資買進Gamestop股票，引發軒然大波，後來連Robinhood也認輸、國會介入調查。謝金河說，這股社群網路平台炒股變成了螞蟻搬象運動，也造成股價巨大波動。讓陷入營運困難的Gamestop股價一度跌至3.77美元，Citron發表放空報告後，26日股價大漲92.71%，到28日已飆漲到483美元，市值從2.55億美元跑到336億美元，這是難以想像的巨大漲幅。跟隨Gamestop起來的還有經營院缐電影的AMC，去年AMC大虧4.71億美元，已瀕臨清盤的邊緣，但這次散戶發揮力量，股價居然從1.91炒到20.38美元。謝金河認為，這種透過社群網路平台號召大家一起炒股，並且逼得Citron發表聲明表示，今後不再發生放空報告，這恐怕是歷史頭一遭。網路時代讓股市生態出現前所未見的變化。他表示，這群新開戶的年輕人想法與老世代投資人完全不一樣，他們會透過社群平台討論個股，也善長應用新的投資商品，對於老世代喜歡的金融，資產股，他們沒有什麼感覺，但是對新科技與新經濟，他們格外敏感。最後，謝金河稱「也許台股生態很快就會有重大改變」。