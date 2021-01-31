美眾議員打「輝瑞疫苗」仍染疫 指揮中心：有這3種可能
記者林莞茜/綜合報導
2021-01-31 16:24:21｜2021-01-31 16:59:35
國內院內群聚所引發的本土疫情持續擴大，讓國人對於疫苗採購情形也相當關心，但近日傳出有美國眾議員在接種兩劑輝瑞疫苗後，仍然確診新冠肺炎，對此，指揮中心今（31）日表示，疫苗有一定的有效性，可能也會有人沒有效，理論上都是有可能的，相關的懷疑都在，未來也會持續監測各國數據繼續觀察，但根據接種後被驗出陽性，指揮中心提出3種可能說明。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日在臨時記者會上說明，疫苗在施打有效果之後，在有效期間到底有多強，或者產生的綜合抗體強度有多強，又或者會不會有的抗體是同時讓身體裡存有活的病毒且具有感染力，這都還需要持續觀察，目前有很多國家都在施打，有相關的數據都可以來做檢討，讓國內整體的疫苗政策可以更正確。醫療應變組副組長羅一鈞補充表示，根據外電的報導是說眾議員在20號有接種輝瑞疫苗，但在29日驗出陽性，但不管是在第一劑或第二劑疫苗施打後，他要產生足夠的保護力其實都不會是在第9天就可以驗證，一般通常都是要打完14天到21天才會產生濃度夠高的抗體。羅一鈞指出，有一種可能是之後他還是會產生足夠的抵抗力，但現階段是還沒有產生足夠的保護力。第二種可能是，後來他確實也沒有產生足夠的保護力，那就是所謂對疫苗反應較弱的族群，但通常這樣的人比例上不會太高，他稱這兩種情形都有可能，後續若有持續追蹤，才能得知究竟疫苗的保護力有沒有出來，但是他也說明，還有另一種可能性在於各種疫苗的臨床試驗都是以有沒有發病來做一個有效判斷，但這位美國眾議員是無症狀驗出陽性，而無症狀這種帶原，事實上不會在一般疫苗評估當中，不過就目前來講，此則消息無法說明打了輝瑞2劑沒有效果，主因在他是在打完後第9天就做檢驗。至於媒體人陳文茜稱「台灣休想拿到疫苗」，指出歐洲生產的疫苗被限制出口，陳時中回應「情緒性的字眼不用太多」，在採購疫苗部分，有相關簽訂合約已確認、付訂金的都會跟大家報告，大家也都知道各國爭搶疫苗的情況很嚴重，但是不代表大家在爭我們就要放棄，我們會持續在既有管道上努力，雖然這段時間有一點混亂，也都有些微變化，但只要有100%確定的一定會報告，也會量力而為，同時也會在未來可以核准的情況下，去合理扶植國內疫苗自產自製，給予比較大的協助。另外在荷蘭非營利組織近日公布的報告指出，致死率高達75%的「立百病毒」恐成為下一個全球大流行，對此，指揮中心發言人莊人祥稱接下來是哪個病毒會大流行很難預料，有些病毒可能差一步就能造成大流行，但那一小步的突變可能會很久。莊人祥強調，世衛組織與各國都會密切注意，國內也會隨時監測國際疫情發展，就如同此刻的新冠肺炎發生在別的國家，我們也是第一時間就一直監視、做風險評估，一旦發現有狀況也會立即展開相關準備。