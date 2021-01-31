羽球／台灣新猷！麟洋配退世界第2 連3冠、完美15連勝
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-31 16:50:09｜2021-01-31 17:41:22
BWF年終總決賽男雙冠軍戰，世界第7、我國第一男雙「麟洋配」王齊麟／李洋僅用37分鐘就以21:17、23:21擊敗世界第2、印尼組合Mohammad AHSAN／Hendra SETIAWAN，豪取15連勝、連3周奪冠，更是我國首座年終賽男雙冠軍金盃。
「麟洋配」近期狀態絕佳，連續拿下YONEX泰國公開賽冠軍、TOYOTA泰國公開賽兩個超級1000系列冠軍，收下14連勝。面對今天冠軍賽對手，「麟洋配」僅拿到3勝6負，不過上周交手逆轉勝出，不是沒有機會。首局前半段，「麟洋配」曾取得11:4領先，不過手握7面試錦賽金牌的印尼組合也不是省油的燈，一度反超成14:15，但「麟洋配」屢屢展現美技，李洋飛撲救球，接著坐在地上回球，隨後王齊麟殺球拿下此分迎來局點，最後王齊麟逮到空檔殺球以21:17收下首局。次局，雙方展開拉鋸戰，11度平手，李洋回球出界來到19:20，對手殺球掛網「麟洋配」救回1個局點，「麟洋配」耗掉1個冠軍點，最後王齊麟攔截成功，以23:21勝出。