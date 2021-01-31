2217票當選民進黨北市黨部主委 吳怡農提出4個感謝
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-31 17:24:14｜2021-01-31 17:36:41
民進黨台北市黨部在今（31）日舉行黨部主委選舉，同額競選的吳怡農以2,217票、12.69％得票率當選民進黨台北市黨部第18屆主任委員。吳怡農也在當選後發表4個感謝，表達對黨部及支持者的感謝。
據民進黨台北市黨部統計，今天的台北是黨部主委選舉，選舉人數共17,586，同額競選的吳怡農共獲得2,217票、12.69％得票率當選新一任主委。當選後，吳怡農在當選感言中提出4個感謝。先是感謝談北市黨部的黨公職在最短的時間內，高效率且圓滿辦理這次的主委選舉，並在今天一大早就出門、在各投開票所加班。第二，則是感謝民進黨內的前輩，以及市議會黨團所有成員，這段時間給他的建議和勉勵。吳怡農強調會持續向大家溝通請益，一起攜手將台北市黨部的能量發揮到最大。第三，則是感謝台北市的民進黨支持者，尤其是撥出星期天休息時間出來投票的黨員。過去常聽人說「一張票，一世情」，直到他親自投入選舉，才深刻體會到這句話的真意。最後，吳怡農也感謝每一位「農友」，從他參與立法委員到黨部主委的選舉，都給他很大很溫馨的鼓勵。接下來台北市黨部還有許多的工作，希望台北市黨部的黨公職與他一起努力。