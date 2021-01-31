確診者1月25日曾到訪九份老街！業者即起停業3天急消毒
編輯林莞茜/綜合報導
2021-01-31 17:41:02｜2021-01-31 18:36:56
國內本土疫情持續擴大，如今延伸到另一間醫院，中央流行疫情指揮中心今（31）日公布案908足跡，他在26日晚上被匡列為居家隔離，但在1月25日下午時他有去過九份老街與阿妹茶樓，消息一出，業者緊急公告因應疫情停業3天進行相關消毒作業，新北市環保局也指出在昨日接獲中央通知後，即派員赴九份進行大面積式清潔消毒。
日前確診的案889為部桃院內病患，陪病的同住家人也中鏢（案890），在昨日指揮中心宣布的新增本土確診個案中，案908在1月23日在陪同母親看診時，與案889在候診時坐得比較近，是為前後排的距離，但兩人接觸時間不超過15分鐘，外界相當關注案908的疫調情形，指揮中心在今日公開案908足跡，但仍強調這些足跡的公布只是讓大家多注意，不用過度恐慌，但務必要持續確實做好防疫工作。根據疫調結果指出，案908曾在1月25日下午到過新北市九份老街與阿妹茶樓，消息一出，阿妹茶樓立即在臉書粉絲專頁上貼出公告，表示將配合中央防疫工作，即日起至2月2日進行全面環境消毒，為此停業3天，但他們每天都有定期消毒店內桌椅，每週一也都有請清潔來進行消毒。而新北市環保局也表示，昨日就有接獲中央通知，便隨即派4人前往九份使用2000公升的漂白水進行大面積式的全規模消毒，未來每週也都會再派員赴九分老街執行清潔消毒工作。
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