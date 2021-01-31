罷捷貪食龍車隊上街 張博洋痛批車隊「婊子」看板噁心
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-31 18:01:32｜2021-01-31 18:42:53
距離罷捷投票只剩下不到一周的時間，罷捷團體今（31）日在鳳山行政中心前府前路辦理「131反萊豬！罷黄捷！教訓蔡英文！鳳山車隊貪食龍再現」車隊遊行，現場約有上千輛汽、機車集結，但台灣基進新聞部主任張博洋貼出車隊懸掛「婊子」等侮辱字眼看板，痛批真的是「超級噁心」。
罷捷發言人徐尚賢指出，今天主要以車隊遊行為主，預估有數千人參與，上周用徒步遊行，這次車隊遊行路程大概20公里，預計耗時3小時結束，除了罷捷支持者外，國民黨高市黨部副主委曹桓榮、立委吳怡玎、立委李德維，及鳳山議員鍾易仲、劉德林、鄭安秝等民代也到場力挺。罷捷領銜人劉辰芳表示，昨天說明會休息一下，就又衝去廁所吐了，自己就跟徐尚賢講說真的不舒服，這次可能沒有辦法帶頭騎摩托車，改坐戰車，回家後睡了一天一夜，就是為了下午能來和大家一起參加車隊大遊行，今天有遇到很多鄉親跟自己加油打氣，非常謝謝大家的支持，也希望大家2月6日能夠都出來投票，投同意罷免黃捷的票，讓我們成功罷免不適任議員黃捷。對於有些網友調侃昨天說明會中途落跑，會覺得大家太嚴苛嗎？劉辰芳坦言，不知道黃捷昨天到底講什麼，自己不會也沒有再去看電視、網路的錄影播出，但覺得公道自在人心，「人在做天在看」，今天站出來，是為了孩子，為了家人的健康，不是只為了單純罷免黃捷而站出來。徐尚賢強調，罷免黃捷已經不只是鳳山人的事情而已，這是全台灣人的事情，因為罷免黃捷有四種意義，第一罷免落跑、萊豬的議員，第二堅持我們反萊豬的立場，第三展現真正的民主，第四教訓流氓惡霸政府，所以2月6日大家一起罷免黃捷，4個願望一起滿足。但台灣基進新聞部主任張博洋在臉書貼出罷捷車隊現場照，竟出現懸掛「婊子」等侮辱字眼看板，讓張博洋痛批這真的是「超級噁心」，直言「我可以接受這個社會有很多不同的聲音，但這種字眼，我真的不行」，台灣的道德底線很明顯被這群人踩過去了，我們的容忍程度也是，大家一定要站出來捍衛民主社會的價值。