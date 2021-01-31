中國各地防疫亂象「一律貼封條」 當局祭「六不准」管制
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-31 18:34:38
中國近期數個省份仍有新冠病毒（COVID-19）本土感染案例，當局為遏止疫情下令「就地過年」，今年春運進入第4天，前三天的鐵路旅客縮水75%。為防止疫情擴散，部分地區擅自「加碼」防疫政策，包括貼封條、延長隔離等，中國國務院聯防聯控機制今（31）日祭出「六個不」管理各地疫情防控亂象。
據中國媒體報導，近期當局注意到有地方「層層加碼」春節返鄉政策，批評盲目收緊防疫政策就是「懶政」，要求對於北京市以外省份，防止層層加碼要做到「六個不」 ：一、不得隨意禁止外地群眾返鄉過年；二、不對返鄉人員實施集中隔離、居家隔離措施；三、不對低風險地區跨省流動到城市的非重點人群進行核酸檢測；四、不對省域內低風險地區返鄉的非重點人群查驗核酸檢測證明；五、不對省域內返鄉人員進行居家健康監測；六、不得隨意延長居家健康監測期限。 先前中國各地爆出胡亂加碼防疫政策，包括山西多地對所有河北車輛一律勸返；甘肅要求所有來返人員須提供72小時內核酸檢測陰性證明，與中央明確要求相悖。《新華社》指，民眾響應政府「就地過年」號召，是對防疫工作的配合。其前提是民眾意願，而不是靠隨意硬核加碼甚至一律勸返。另一方面中國國家鐵路集團有限公司表示，1月28日、29日和30日，春運前3天全國鐵路發送旅客分別為308萬、283萬和296萬人次，僅為去年同期水平的四分之一左右。今日春運進入第四天，全國鐵路預計發送旅客290萬人次，同比下降75%。中國疾控中心病毒病預防控制今（31）日表示，1月共新增2016例本土感染病例，是去年3月以來單月最多。疫苗接種情況方面，去年12月中旬以來，各地組織實施重點人群新冠病毒疫苗接種工作。截至目前，各地累計報告接種數量已經超過2400萬劑。中國防疫專家鐘南山強調，接種疫苗後仍要配戴口罩，中國產製的疫苗主要是病毒滅活疫苗，一般注射第一劑以後出現抗體，抗體效力大概是60%、70%，第二劑注射完14天以後，它的抗體水平能夠達到保護接近90%，疫苗打完起碼兩到三周以後才有抗體，在注射疫苗和產生抗體的間隙，仍有感染風險，也要注意個人防護。
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