羽球／爆戴資穎逆轉馬琳關鍵 前世界冠軍：她有堅持打法
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-31 20:25:34
我國世界球后戴資穎今天克服決勝局以17:19落後的劣勢，連拿4分後來居上、拿下本屆世界羽聯年終總決賽的女單冠軍，中國大陸前世界冠軍龔睿那認為，小戴這場比賽有堅持住自己的打法是她最終能取勝的關鍵。
戴資穎和西班牙名將馬琳(Carolina Marin)連3周在決賽交手，前2次對戰戴資穎受到身體不舒服以及失誤過多的影響，都不敵對手、只能屈居亞軍。因此今天她打起來，顯得更有爭冠企圖心。戴資穎此役首局以14:21丟掉之後，次局開始找回狀態、用21:8的猛烈攻勢讓馬琳難以招架，也追平戰局。決勝局雙方你來我往，馬琳依舊用高速平高球壓迫，而戴資穎則是打出好幾記漂亮的平推底線球得分，比數咬得相當緊。擔任本場比賽球評的龔睿那，過去曾在2001年的塞維亞世錦賽拿下過女單金牌，2003年的伯明罕也奪得過銀牌，她在小戴幾次失誤後，仍堅定地認為戴資穎必須要堅持自己的打法，出界和失誤沒關係，但不可以進入對方的節奏去和馬琳比快。她表示「其實戴資穎的優勢就是馬琳的劣勢」，直言小戴的正拍雖然不如馬琳來的有威力，但是反拍技術卻更技高一籌，另外也可以多利用馬琳不善處理頭頂球的缺點，多多進攻、破壞其節奏，「要有耐心、打對角，不要和馬琳直來直去的」。而小戴似乎真的有聽到前輩建議似的，最後幾球打得非常沉穩，儘管處於落後，仍大膽的四角調動，並且把球壓的非常深，沒有讓馬琳有在中前場處理球的機會，最終也順利完成逆轉。