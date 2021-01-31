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HBL／最強兄弟檔！林子桓、林子皓救能仁　2度延長勝東山

記者鍾東穎/新北報導

2021-01-31 22:19:28｜2021-01-31 22:20:05

▲HBL衛冕軍能仁家商靠著兄弟檔林子桓、林子皓接連飆進三分球，兄弟檔合拿50分，幫助能仁以98:92擊敗東山高中。（圖／鍾東穎攝 ,2021.01.31）
▲HBL衛冕軍能仁家商靠著兄弟檔林子桓、林子皓接連飆進三分球，兄弟檔合拿50分，幫助能仁以98:92擊敗東山高中。（圖／鍾東穎攝 ,2021.01.31）
HBL8強今(31)日開打，壓軸登場的衛冕軍能仁家商和東山高中之戰，打到2度延長才分出勝負，林子桓、林子皓接連飆進三分球，兄弟檔合拿50分，幫助能仁以98:92驚險勝出。
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高一菜鳥林子皓在正規時間飆進壓哨三分球，將比賽帶進一度延長，接著換成哥哥高三後衛林子桓在一度延長最後43秒投進追平三分球，可惜加罰未命中，兩隊進入二度延長，最終能仁靠著多點開花，有驚無險拿下8強首勝。
「他比較重要，沒那顆三分球沒有勝利。」哥哥賽後將勝利歸功於弟弟，弟弟則謙虛表示這是大家一起努力的結果，「有點運氣成分，感謝哥哥傳球給我。」兩人目標一致都是先拚4強門票，要幫弟弟爭取新人王。
林子皓透露今天賽前熱身手感就不錯，今天三分球5投3中都出現在關鍵時刻，能仁家商教練李正豪也給高度評價，「子皓關鍵球救回來。」全場貢獻24分，不過第一戰就打了33分鐘，笑說，「今天用完所有力氣了。」
而比弟弟多打10分鐘的林子皓則表示，「很辛苦，還好有贏，結果是好的就好，還有力氣再拚下一場。」攻下全隊最高26分6籃板4抄截，上屆新人王史魯齊一度延長賽開打沒多久5犯畢業，繳出11分8籃板。
李正豪認為8強每一場都會很辛苦，首戰就熬戰二度延長，主將體能消耗大會是考驗，今天開局也再次出現自高雄複賽舊有問題，中鋒史魯齊被重點看防，其他人不敢攻，好在最後外線解放，盼子弟兵能釋放壓力，打出自己的球風。
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