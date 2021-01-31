台灣拿不到疫苗！連勝文批政府沈迷防疫神話
新頭殼newtalk
2021-01-31 22:48:41
新冠肺炎疫情嚴峻，許多國家大肆採購疫苗，但我國採購疫苗卻遲遲未能到貨，衛福部長陳時中日前在記者會中表示，有些大國壟斷疫苗，甚至買到國家人口4倍量，批評世衛組織（WHO）讓大國別超額搶購、囤積疫苗。對此，國民黨智庫副董事長連勝文今（31日）在臉書發文質疑，新加坡跟香港都已經陸續拿到疫苗了，雖然大國囤積疫苗是事實，但不能成為台灣拿不到疫苗的唯一理由。
連勝文指出，新加坡作為一個人口五百多萬的小國，其總理李顯龍卻於兩天前，完成注射第二劑Pfizer/BNT生產的新冠疫苗，同時新加坡也已經超過11萬3千人已注射第一劑的疫苗！而香港是一個城市，也已宣佈即將取得Pfizer/BNT的疫苗，要開始接種！更不要說另外一個小國以色列，已大幅完成全民接種疫苗，準備開放邊境、重啟經濟！連勝文質疑，「陳時中說台灣無法取得疫苗是因為大國囤積疫苗，這或許是部份事實，但聽起來更像是藉口，是為了遮掩民進黨在防疫方面，因意識形態及沉迷於大內宣所生之戰略上重大失策！」連勝文認為，如果去年四月份台灣當政者就能像其他「小國」一樣，開始佈局國際疫苗的取得，不論是透過合作生產甚至出資，取得疫苗大戰略上的優先地位，那或許台灣今天也不會淪落到一支疫苗也沒有的困境！去年四月份當政者在做什麼？連勝文批評，民進黨政府當時不斷在宣傳台灣的口罩國家隊，而陳時中更是全島巡迴歌唱演出，上上下下都專注在大內宣，只想凸顯民進黨防疫成功的「神話」！但別的國家卻是看得更遠、想得更深，佈局於後疫情時代邊境解封、重啟經濟的實際作為，而非投注大量寶貴的資源，為「一黨之私」歌功頌德！疫苗為何重要？連勝文指出，簡單來說就是「沒有打疫苗，你敢出國嗎？你敢讓外國人進來嗎？你覺得台灣有可能恢復到新冠疫情前每年千萬人來台觀光嗎？」，換言之，連勝文再點出疫苗有多重要，因為「沒打疫苗，你敢去英國嗎？別忘了英國有最嚴重的變種病毒！更何況沒打疫苗，出國、回國都要被隔離，一趟三天兩夜的行程，到最後可能要被關一個月，誰有辦法出國？對台灣經濟命脈至關重要的國際經貿交流，又要如何重新開始？」連勝文還提到，綠媒去年用一篇專稿嗆他，說台灣人即便沒有打疫苗，其他國家例如英國也歡迎台灣去，連勝文回嗆表示：「我不太確定寫這篇文章的人頭腦結構是否和一般人相同」。至於台灣為何無法取得歐美的疫苗？連勝文指出，除了民進黨戰略上的重大失策，未提早進行佈局外，其中還有一個關鍵，就是Pfizer/BNT的亞洲總代理是一家大陸公司！但這要怪誰？這家大陸公司在Pfizer開始實驗疫苗初期即出資參與該計畫，現在你要跳過人家，直接跟總公司拿疫苗，這豈不是強人所難？這就是民進黨典型的以意識形態取代專業判斷的惡習！連勝文進一步爆料，指出「現在又傳出來民進黨某立委及其所屬派系介入該疫苗取得的過程，可能是想發國難財，結果卻搞到一支都沒有」，倒楣的還是台灣老百姓！最近根據外電報導，歐美疫苗大廠因為產能不足緣故，有可能會請大陸疫苗廠幫其代工，生產疫苗！我們不知道外電報導是否屬實，但歐美的疫苗大廠若真的委託中國大陸藥廠代工，那台灣買到的歐美疫苗若是由大陸代工生產，那我們到底要不要用？連勝文最後也呼籲民進黨政府，「靠著網軍與內宣是贏不了病毒的！」，看過去義和團的歷史，以為靠著符咒和大刀，就能夠抵擋洋槍洋砲，結果一敗塗地，倒楣的是人民！無論如何，拜託民進黨大官先放下架子，在部桃有人無辜染疫病逝的緊急情況下，先去求個幾萬支疫苗來給第一線的醫護人員使用，其他人再慢慢等吧！新聞來源為Newtalk 新頭殼