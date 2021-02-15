傳承在地文化 小學生變導覽員介紹金山「蹦火仔」
記者陳志仁/新北報導
2021-02-15 14:00:00
金山磺火捕魚俗稱「蹦火仔」，已有百年歷史，就是用火去抓「吃火」的魚，為金山特有的傳統捕魚方式；金山國小六年級的許博軒化身為新北市立圖書館金山分館的小小導覽員，向大家介紹金山特色文化資產「蹦火仔」的古老捕魚技法。
擔任金山分館「在地知識學專區」小小導覽員的金山國小許博軒說，當初是因為到圖書館，看到招募導覽志工的資訊，覺得很有趣，所以報名參加培訓，父母親也都很支持；此外，可以為大家介紹地方特有的文化資產，是一個很新鮮的體驗，同時也對自己生長的地方有更深入的認識，覺得很有意義。金山分館主任蕭千惠表示，「蹦火仔」為金山在地傳統的捕魚文化，漁民利用「電石之磺火」在海面點燃，產生爆破聲響及亮光，利用瞬間火光吸引數以萬計的青鱗魚群跳躍海面；不但為現今世界僅存的磺火捕魚技法，也是臺灣唯一保有珍貴的無形傳統文化資產，近年更登錄為新北市文化資產。蕭千惠指出，為了不讓珍貴的技藝成為絕響，並推廣北海岸的在地特色，金山分館特別建置了「磺火捕魚」在地知識學專區，同時透過「在地故事自己說」的方式，結合社區資源，培訓導覽員；許博軒就是第一位通過培訓的小小導覽員，希望透過這樣的方式，讓大家為自己的在地文化發聲，除了要了解過去的歷史，更要將在地文化傳遞下去。