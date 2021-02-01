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偷30劑疫苗遭逮！「年度最佳醫護」喊冤：是主管叫我偷的

編輯中心/綜合報導

2021-02-01 00:00:01

▲圖右為Joshua，獲頒「年度醫護人員」（圖／翻攝自Facebook／Polk County Fire Rescue）
▲美國佛州一名醫護才剛獲頒年度醫護人員獎，就因偷走疫苗遭到逮捕，更向警方透露是他的主管要求他這麼做的。（圖／翻攝自Facebook／Polk County Fire Rescue）
美國新冠肺炎疫情仍持續延燒，儘管近兩週以來新增確診及入院人數持續下降，但當局仍努力推動新冠疫苗的接種，不過在疫情危及之際，卻傳出有一名才剛獲頒「年度醫護人員」獎項的男子因為偷竊新冠肺炎疫苗遭逮捕，更向警方表示會這麼做的原因是「主管逼我偷給他媽媽用的！」。
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根據《美聯社》、《紐約時報》報導，美國佛羅里達州這名31歲的醫護人員科隆（Joshua Colon）所在的消防局是負責提供當地警消注射疫苗的第一線單位，而科隆就是負責注射疫苗的醫護人員，1月中還接受當地消防單位頒發「年度醫護人員」獎項，沒想到25日卻因為偷竊3管內含10劑莫德納疫苗的試管遭逮捕。
▲圖右為Joshua，獲頒「年度醫護人員」（圖／翻攝自Facebook／Polk
▲科隆（右）才剛獲頒「年度醫護人員」就因為偷走莫德納疫苗遭逮。（圖／翻攝自臉書「Polk County Fire Rescue」）
報導指出，當地警長賈德（Grady Judd）表示科隆一開始接受調查時無法解釋遺失疫苗的去向，經過消防局高層施壓詢問後，他才坦承自己偽造了施打疫苗名冊和退休消防員的簽名同意書，盜走3管莫德納疫苗試管，但他也委屈表示他會拿走這些疫苗的原因是因為他的上司曾「開玩笑」的要求科隆為他留下疫苗，事後更威脅如果不把疫苗留給主管的母親施打，就會檢舉他偷竊、販賣疫苗。
警方表示他們非常注重第一線醫護人員的可信度，科隆在被捕當天就自行辭職了，但仍得背負包含偽造醫療記錄、偽造文書、偽造虛假身分等16項刑事罪名，科隆口中的該名主管也得接受相關單位調查。另外，科隆的律師則對此表示他對瀆職行為相當後悔，更指出當時曾打算向更上級通報主管的行為只是求助無門，不得已之下只好掩護主管盜走這些疫苗。（編輯：楊智傑）
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