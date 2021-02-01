NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

專家曝致死率可達75％！新冠未歇　立百病毒恐釀下場流行

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-02-01 06:37:06｜2021-02-01 06:42:42

▲立百病毒過去曾在亞洲不少國家現蹤，有國際組織的專家警告，在全球仍飽受新冠病毒荼毒之際，應慎防由立百病毒引發的下一波流行。圖為2018年印度因立百病毒而死的患者下葬照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲立百病毒過去曾在亞洲不少國家現蹤，有國際組織的專家警告，在全球仍飽受新冠病毒荼毒之際，應慎防由立百病毒引發的下一波流行。圖為2018年印度因立百病毒而死的患者下葬照片。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情荼毒全球，已釀成逾1億200萬人確診、222萬人死亡，雖然已經陸續研發出疫苗，如何公平分配仍存在許多爭議。不過讓專家憂心的是，新冠危機仍未解除，致死率高達75%的「立百病毒（Nipah virus）」很有可能會釀成下一波大流行，而目前各國幾乎都無完善準備。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，國際非營利組織「藥品取得基金會」（Access to Medicine Foundation），近日針對世界衛生組織（WHO）公布的16種傳染病調查提出報告，發現立百病毒或將釀發下一場疫情，而且極有可能會在亞洲爆發。
專家憂慮的是，目前似乎沒有任何藥廠，有為了因應立百病毒做好準備，沒有製藥公司已研發出針對立百病毒的解藥。在這種情況下爆發疫情，將對全球形成更致命的打擊。
▲馬來西亞曾於1999年發生嚴重的立百病毒疫情，撲殺了大量豬隻。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬來西亞曾於1999年發生嚴重的立百病毒疫情，撲殺了大量豬隻。（圖／美聯社／達志影像）
有關報導指出，立百病毒的天然宿主是蝙蝠和豬隻，馬來西亞、孟加拉、印度、中國等地都曾傳出病例，目前既無專門藥物可供治療，也沒有疫苗可預防，患者可能會出現嚴重的呼吸系統問題和腦炎，死亡率約在40%到75%之間。
「藥品取得基金會」執行長艾耶爾（Jayasree K Iyer）警告，雖然現有的抗生素暫時仍有效，但因立百病毒本身抗藥性相當強，在出現抗生素抗藥性（antimicrobial resistance）之前，研發替代品的時間已越來越急迫。
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

繼續作答
哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
43.42%56.58%
2021-01-28-2021-02-03

蔡英文下令保黃捷不被罷免！您覺得民進黨該出手保黃捷嗎？

贊成
不贊成
26.97%73.03%
2021-01-26-2021-02-01
即時
推薦閱讀