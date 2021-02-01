專家曝致死率可達75％！新冠未歇　立百病毒恐釀下場流行

綜合外媒報導，國際非營利組織「藥品取得基金會」（Access to Medicine Foundation），近日針對世界衛生組織（WHO）公布的16種傳染病調查提出報告，發現立百病毒或將釀發下一場疫情，而且極有可能會在亞洲爆發。專家憂慮的是，目前似乎沒有任何藥廠，有為了因應立百病毒做好準備，沒有製藥公司已研發出針對立百病毒的解藥。在這種情況下爆發疫情，將對全球形成更致命的打擊。有關報導指出，立百病毒的天然宿主是蝙蝠和豬隻，馬來西亞、孟加拉、印度、中國等地都曾傳出病例，目前既無專門藥物可供治療，也沒有疫苗可預防，患者可能會出現嚴重的呼吸系統問題和腦炎，死亡率約在40%到75%之間。「藥品取得基金會」執行長艾耶爾（Jayasree K Iyer）警告，雖然現有的抗生素暫時仍有效，但因立百病毒本身抗藥性相當強，在出現抗生素抗藥性（antimicrobial resistance）之前，研發替代品的時間已越來越急迫。 ※【NOWnews 今日新聞】提醒您： 因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。