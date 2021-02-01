多國陸續開打疫苗 鍾南山：3月後全球確診有望下降
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-01 07:16:58
新冠肺炎疫情爆發已超過一年，疫苗從去年年底陸續問世後，也引起各國搶購，供不應求。疫苗短缺加上病毒變異，讓人們暫時難對疫情樂觀。不過中國知名防疫專家、中國工程院院士鍾南山昨天（1月31日）表示，由於各國已對疫情強化防控，疫苗的施打也已開始實施，預計3月之後，全球的疫情將有望降溫。
綜合陸媒報導，鍾南山上月31日出席「廣州實驗室科技助力基層疫情防控萬里行」活動時，談到目前國際間的新冠疫情，以俄羅斯和美國為例，似乎疫情仍在上升階段，印度、巴西、南非及歐洲的發病率也較高；就連中國近期在河北、黑龍江、吉林等地的疫情，感染的人數也比去年中旬北京爆發的新發地疫情還多，應與天氣冷有關，若沒有採取嚴格的防控措施，到了2月底黑龍江預計將有13萬人感染，河北則是12萬人。在中國疫情部分，鍾南山進一步指出，目前發現的病例有60%至70%都在農村，因此接下來農村地區將會是中國的防疫重點；但在政府強力干預，以及「就地過年」等政策的施行下，預計2月份就可以基本得到控制。針對全球疫情，鍾南山則表示，現在越來越多國家都已經開始在打疫苗了，姑且不論具體療效夠不夠高，對於疫情肯定能有緩解作用，不然不會批准，相信隨著施打疫苗的數量增加，疫情也會有所改善；由於疫苗注射後，需要30-35天的時間產生較明顯的保護作用，預計3月之後全球疫情會開始有下降的趨勢。不過，鍾南山也聲稱，目前推出的疫苗只算是應急使用，真正理想的疫苗，估計還要等上3到5年才會出現，認為防疫意識仍不該鬆懈，以免病毒傳播再有可乘之機。
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