案908「這天」的足跡需留意！醫曝原因：少到人潮聚集處

中央疫情指揮中心，上（1）月30日投下震撼彈，不僅打破國內多日的本土0確診，還一次新增4例，甚至有個案因此死亡，讓國內院內群聚的本土疫情，持續陷入擴大的情況，其中，案908為50多歲男性，在1月23日陪同母親就醫，因爲是案889的就醫相關接觸者而被隔離，經安排採檢後，於昨（31）日確診。對此，中山醫大兒童急診科主任謝宗學認為，案908「這天」的足跡較需留意，並呼籲大家少到人潮聚集處。

我是廣告 請繼續往下閱讀

針對部桃院內群聚，擴大到另一個醫院，昨天下午指揮官陳時中也親自說明，對於案908的院內群聚相關疫調狀況，陳時中表示，案908在1/26號晚上就居家隔離了，但是他在25號有去過九份老街、阿妹茶樓；1/26號中午，則去了餃子館、佛光山的寶塔寺、永福金寶塔等，1/26下午4點後，還去逛了大溪老街、游記百年油飯，陳時中強調，這些足跡都是在傳染期前，但是還是公布提醒大家注意一下。

陳時中進一步透露，調閱監視器後發現，案908帶親人看診時，與案889坐的比較近，但兩人接觸時間不超過15分鐘，不過為了更安心，目前已經擴大匡列相關居家隔離對象，總計新增了130人被隔離。至於外傳案908有到過宜蘭，陳時中說，個案在1/23之前的足跡都對我們防疫無意義，因為他是在1/23才陪媽媽去醫院，另外，他也提到，案908匡列的接觸者不多，主要居家隔離是朋友還有一個同住家人，總共是3+1，有匡列且採檢都是陰性，顯示對社區影響相對可能性越來越低。

▲指揮中心公布案908公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）

對此，謝宗學則在臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》分析指出，案908是在1/23在候診時跟案889座位前後排接觸，COVID-19的潛伏期是2到7天不等，最長可以到10天以上，因此1/25（1/23+2天）以後的足跡才有參考價值，又因為1/27開始居家隔離，所以比較有意義的足跡是1/26，1/25的足跡相對上意義較小。

不過，謝宗學也提醒，由於案908的公共場所活動史，很多是著名旅遊景點，還是要勸大家桃園醫院風暴尚未解除前，儘量少到人潮聚集的景點或場所，因為無法事前知道身旁的陌生人是不是下一個確診病例。（編輯：許苡晴）

▲謝宗學臉書全文。（圖／翻攝自臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》）

※【

NOWnews 今日新聞

】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。