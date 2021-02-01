日夜溫差15度！氣象局對13縣市發布低溫特報
記者孫唯容/綜合報導
2021-02-01 07:45:32
中央氣象局對13縣市發布低溫特報，今（１）日受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，清晨局部地區有10度左右低溫發生的機率，西半部日夜溫差大；氣象專家吳德榮在專欄表示，今天早晚因「超強」的輻射冷卻，日夜溫差近15度之多。
氣象局針對全台13縣市發布低溫特報，包括桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今天凌晨雲嘉南附近有低層或霧，各地無降雨，由於「超強」的輻射冷卻作用，大部分地區仍出現10度以下的平地最低氣溫，今晨截至5時33分，全台以台南(後壁區)8.1度為最低溫。吳德榮表示，最新(31日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天各地白天晴朗舒適，高溫可達26度以上，早晚因「超強」的輻射冷卻，氣溫仍很低，日夜溫差近15度之多，今日白天起氣溫北部落在12至26度，中部落在10至27度，南部落在10至28度，東部則是11至26度。吳德榮說，最新模式模擬顯示，明(2)日至週三(3日)晨另一波冷空氣影響，迎風面北部、東半部雲量增多，桃園以北轉有局部短暫雨的機率；高溫明顯下降，低溫因少了輻射冷卻作用，不降反升，不過，北台轉濕冷，天氣變化還是很大。其他地區影響較小，仍為多雲時晴，氣溫略降。週三白天至週四(4日)冷空氣漸減弱，氣溫漸升；西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。吳德榮也說，最新模式模擬顯示，週五(5日)至下週(7)日上半天各地持續晴朗穩定，白天皆有「和煦冬陽」，夜間「輻射冷卻」強，日夜溫差常達15度以上，年長者及心血管疾病患者，應特別注意，下週日下午或晚間起，另一波東北季風南下，北部、東半部天氣轉變。