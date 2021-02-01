名家論壇》阿術克斯／盧秀燕應務實處理中火議題
文/阿術克斯
2021-02-01 07:54:21
難解的中火議題最近再次燃燒，但跟過往有些不同的是，由立法院副院長蔡其昌領頭中彰立委所提「2035中火燃煤全部除役」方案，反而是對台電採強硬態度，對台中市政府則是低姿態尋求合作。不過目前還看不出盧秀燕市長有打算友善回應，甚至越踩越硬，恐怕會越來越擠壓原本可望撐起的解套空間。
話說台電規劃在台中新設兩組燃氣電廠，已經進行許久，也一直都是藍綠政黨的共識，希望燃氣機組越快上場越好，這樣才能趕緊替換燃煤，以減少對台中空氣的汙染，原預計2024或2025即可上線，但是目前卡在台中市政府都市審議已經快要一年，何時能上線變成遙遙無期。盧秀燕市長跟台電的爭執是在於，燃氣要上線，但燃煤退場的方式跟時機點為何。其實完全可以理解盧市長的堅持，畢竟盧能在2018打敗林佳龍，大多認為就是因為她主打「空氣換新」，所以盧要成功爭取市長連任的話，空汙議題非常重要，勢必無所不用其極，絕對能體會她的用心跟用力。但是，對台電而言，穩定供電太重要了，其肩負的可是全國電力調度，因此錙銖計較，不容一點差池。也因為如此，只要盧秀燕市長一直堅持燃機組必須馬上除役跟拆除，不能有任何備用機制，雙方就勢必無解，勢必成為僵局。來看蔡其昌副院長提出的「2035中火燃煤全部除役」方案，其企圖拉出一個有感的具體目標，時程上讓台中市民不會覺得太慢，實務上也不會讓台電毫無準備的空間。蔡方案提出，每上一部燃氣機組，兩年運轉順利後就除役不拆除兩部燃氣機組，最終以四部燃氣機組，替換掉十部燃煤機組，在2035年達成中火完全不燒煤，這比台電的原先規劃是提早了十年以上。蔡方案提出之後，國民黨主席江啟臣就批評燃煤機組「除役不拆除」是在打假球，狠狠潑了想要談合作的蔡其昌一盆冷水，甚至再提出更嚴格的版本，要求「在市府都審會通過設置燃氣機組計畫時，台電必須先除役兩部燃煤機組」。但是，江啟臣是在幫盧秀燕，還是在害盧秀燕？其實「除役不拆除」也是解決爭議的可行方式。除役就是沒了許可執照，將來要再啟用發電，就必須重新提出申請，也就必須要獲得台中市政府的同意才行。所以，對盧秀燕市長來說，是給了她更大的權力。另一方面，台電也不用擔心在因應緊急危機時將束手無策。持平來說，蔡方案一定有可以再討論、再更好的地方，問題是各界有沒有想要解決的心。盧秀燕市長真的要好好想一想，採取硬到底的態度，有符合媽媽市長的形象嗎？媽媽市長應該站在維護台中市民的立場才對，但是燃氣機組遲遲卡在台中市政府，是對台中市民一直造成傷害。尤其當有一個可以討論的可行提案出來時，卻依舊採取對抗的方式，恐怕不是好的對應，千萬別再被鷹派楊瓊瓔、江啟臣給誤導了。最重要的是，早一點讓燃氣上場，就能早一點讓燃煤退場，是對台中市民最佳的方案。●作者：阿術克斯／資深國會幕僚●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com