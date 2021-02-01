5月內連驗逾30次都陽性！症狀雖已消失 印度女續被隔離
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-01 08:38:08
新冠病毒狡猾難纏，在防疫上可謂困難重重，稍有不甚恐將導致病毒擴大傳播，不只造成醫療及公衛體系沉重負擔，患者也飽受困擾。印度有一名35歲的女子，去年確診新冠肺炎，經過治療後症狀早已消失，卻因連續篩檢30幾次都是陽性，遲遲無法解除隔離，讓她和醫師都相當傻眼。
綜合印度媒體報導，印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）珀勒德布爾 （Bharatpur）一名叫做德薇（Sarada Devi）的女子，去年9月4日首次被驗出對新冠病毒呈陽性反應，隨即便被隔離接受治療。在接受3種不同的療法後，德薇的復原情況相當不錯，症狀也都全部消失，但麻煩的事卻在後頭。5個月內，德薇共接受了18次PCR核酸檢測，外加15次快篩檢測，超過30次的檢測結果，全部都是陽性反應，最後一次檢測則是在今年1月7日。由於遲遲未能通過檢測，德薇已被隔離將近5個月。對於德薇的特殊情況，她本人和醫師都相當困擾，但因當局不敢大意，只能讓她繼續隔離，同時尋求醫學上的解答。
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