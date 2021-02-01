全球新冠疫苗分配不均 WHO籲英國暫停大規模施打計畫
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-01 09:29:18｜2021-02-01 09:31:07
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在各地蔓延，至今（1）英國境內累計382.8萬例確診，其中10.6萬人因病死亡。英國最早批准輝瑞（Pfizer）／BioNTech新冠疫苗，同時也為自主研製疫苗的國家，在接種上搶得先機，但世界衛生組織（WHO）關注到貧富國家之間疫苗分配不均的問題，呼籲英國先暫停施打。
綜合外媒報導，英國首相強生（Boris Johnson）先前公布計畫在秋天前為每位英國成年人施打疫苗。WHO發言人哈里斯（Margaret Harris）30日呼籲英國「先等等」，並將為每位成年公民接種的計畫，轉移到更重要、遠大的目標：「在2021年結束前，在全世界公平分配20億劑疫苗」。哈里斯指出，疫苗在全世界平均分配才是道德上更正確的做法，並警告，若疫苗分配沒有到達平均人類將處於「道德災難的邊緣」。哈里斯對英國喊話的同時，歐洲正在與阿斯利康（AstraZeneca）、輝瑞藥廠就疫苗延遲交貨爭論不休。WHO已經多次敦促英國及其他經濟較為富裕的國家，在替COVID-19高風險族群接種疫苗後，暫停大規模施打，確保其他國家也能取得需要的疫苗。WHO警告，佔據疫苗的行為將拖延全世界整體的復甦，並且提高變種病毒進入富裕國家的風險。根據英國公共衛生部（PHE）統計，截至週六（30）英國已有12.34%的人口接種疫苗，超過897.7萬人已接種，其中49.1萬人已經接種第二劑疫苗；週日（31）國民保健署（NHS）統計數據顯示，單單是英格蘭地區昨日（31）就施打了50萬劑疫苗。報導指出，英國雖然採購了大量疫苗，但也同時是疫苗全球取得機制（COVAX）的主要資助者，對該機制至少投入5.48億英鎊，COVAX曾保證將在今年向92個發展中國家分發13億疫苗，但目前仍有許多貧窮國家尚未展開任何接種計劃。
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