友軍總動員 黃捷：2月6日讓大家看到民主勝利
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-02-01 09:41:06｜2021-02-01 10:05:40
罷捷投票倒數計時，高雄市議員黃捷今（1）日上午由許智傑、劉世芳、邱志偉等三位立委陪同，在光遠路、維新路路口拜票，黃捷表示，最後的幾天會有越來越多不分黨派的民意代表、公民團體一起站出來，讓大家知道說這一場報復性的行為就會在2月6日終止，一定會讓大家看到一個民主的勝利。
台灣基進新聞部主任張博洋與組織部主任李雨蓁，今日在建國、經武路口站出來共同聲援黃捷，張博洋強調，這次的罷免行動形同一種針對小黨的政治追殺，從無黨籍的黃捷到台灣基進的陳柏惟，國民黨根本就是在打壓多元價值的存在，與當初高雄市民共同罷免韓國瑜根本無法相提並論，並說罷捷自導自演拆看板，這是「製造仇恨」；國民黨強勢介入罷捷還定調教訓蔡英文，這是「製造對立」；罷捷團體的文宣，說黃捷要打造同志城市，這是「製造謠言」；罷捷說明會，罷免領銜人變成反萊豬發起人，這是「詐欺」，無法同意「仇恨、詐欺、對立、謠言」是我們要的未來。台灣基進組織部主任李雨蓁也指出，身為鳳山人，知道大家已經投票投的很累，但從這次的罷免行動中，都可以看見許多仇恨性與歧視言論，甚至在昨天罷捷團體街頭車隊中出現了像是「婊子」這種對於女性非常歧視、非常不當的言論，不認為這樣子的行為在鳳山可以被允許，也是任何的選舉與罷免行動都不該出現的。黃捷也批，羞辱女性、霸凌女性的方式在遊行當中不斷的放送，沿街施放的鞭炮其實也有很多鳳山民眾反應造成困擾，大家要表達訴求都非常歡迎，但希望可以用理性的方式；對此罷捷總部則聲明，新聞刊登中的車輛是屬於「全民拔菜總部」，文宣之內容也不是罷捷總部所授意，並反批「要說別人超級嘔心前，有沒有想想你們以前幹了什麼事？」。