桃園醫護優先打疫苗？鄭文燦：順序尊重指揮中心判斷
記者呂炯昌/桃園報導
2021-02-01 10:15:32｜2021-02-01 10:16:53
衛福部立桃園醫院爆發院內群聚感染，迄今已19人確診新冠肺炎，引發外界關注疫苗何時能夠施打。媒體報導，中央流行指揮中心已透過在美外交途徑，取得10萬多劑輝瑞疫苗，預計4日由阿聯酋航空運送來台，將優先讓桃園醫護人員施打。對此，桃園市長鄭文燦表示，疫苗施打順序尊重指揮中心判斷。
鄭文燦今（1）日上午主持完防疫會議後，會後媒體詢問疫苗可能於4日將抵台，有沒有爭取讓桃園的醫護人員優先施打？鄭文燦回應表示，施打疫苗順序涉及防疫專業判斷，如何從風險較高到較低的排序，如何普及化到群體免疫力都有一套完整施打的邏輯，爭取疫苗的速度與數量都還有待中央流行疫情指揮中心確認，桃園的醫護人員確實站在防疫第一線，確實在部桃事件面臨較多風險，但是施打疫苗的順序還有待中央流行疫情指揮中心的專業判斷。針對平鎮某醫院是否發生院內感染？鄭文燦表示，平鎮某醫院是因為有部桃病人到該醫院門診，他謝謝該醫院的醫護團隊非常警覺，發現陪病的病人有發燒的現象，立刻安排採檢才確認是確診的案889。案908根據疫情指揮中心判斷，是到平鎮某醫院陪病時可能涉及在醫院裡受到感染，但是就某醫院來說，並沒有醫護人員與院內群聚感染，第一時間市府已完成防疫消毒、分艙分流，但是也匡列了許多病人、陪病家屬、醫院與行政人員，根據所判斷的範圍來匡列隔離，並沒有到達第二起醫院院內感染的程度。
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