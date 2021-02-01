歐洲新冠疫苗供貨出包！德國搶先訂購明年份自保
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-01 10:27:29
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在各地擴散，德國境內至今（1）累計逾222.5萬例確診，其中5.7萬例因病死亡。阿斯利康（AstraZeneca）等藥廠卻傳出產能不足或延後交貨，導致歐盟各國陷入一劑難求的困境。德國衛生部長斯帕恩（Jens Spahn）週六（30）表示，已向藥廠訂購了2022年的新冠疫苗為未來接種計劃預備。
綜合外媒報導，德國衛生部長斯帕恩30日在視訊會議中表示，政府實際上正為2022年訂購更多的疫苗，主要的原因是「加強免疫力」的不確定性。斯帕恩指，未來有些人可能需要更多劑量，為此德國政府必須訂購更多疫苗作為預防措施，如果屆時沒有這個需求是件好事，但若需要的話也不至於陷入窘境。目前研製出新冠疫苗的阿斯利康、輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）都相繼宣布減產，導致歐洲政府面臨供不應求問題。歐洲的經濟過去幾個月因為封城而飽受衝擊，但以色列、美國、英國，還有部份歐盟國家，如德國，早就取得疫苗並開始接種計畫。德國衛生部表示，目前疫苗接種中心已經收到了逾350萬劑疫苗，大約220萬人已接種了第一劑，而德國整體人口約為8300萬。德國內部近期不斷批評施打速度緩慢，呼籲政府週一（1）盡快訂出疫苗接種計劃的明確時間表和規模，萊茵蘭－普法爾茨州總理德雷爾（Malu Dreyer）批評，由於疫苗供應日期不明確，因此無法推出更長遠的接種計劃，僅能規劃近期數週的流程。
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