部桃清零計畫！PCR、抗體通通驗 從高風險區揪起
記者劉雅文/台北報導
2021-02-01 14:51:50
中央疫情指揮中心，今（1）日再度召開臨時記者會，針對國內院內群聚的本土疫情發表最新說明，針對部立桃園醫院將要展開相關清零計畫，指揮中心專家小組召集人張上淳今天表示，將會要求全院人員做PCR、血清抗體檢驗。
張上淳提到，前進指揮所、專家小組等，大家今天上午針對這個計畫開會，為了確保內部全面安全，第一階段要讓所有同仁做PCR檢測，扣除部分是或是居家隔離結束後，本來就會做，其他所有人員都會做，也包括外包廠商的相關同仁。至於第二部分，張上淳提到，會進行血清抗體檢測，確認有沒有任何人有曾經感染，而沒有被檢驗到的，但因為短短兩三天要做檢測，所以會以PCR檢測為優先，而抗體檢驗則由風險區的同仁先做，還有會在風險區裡面流動的外包人員。另外針對案889跟案908，張上淳也解釋，目前因為兩人確實在同個候診區、距離比較靠近，在所有流行病學疫情調查上面，會優先思考是否跟案889有相關，目前也在積極做病毒基因定序，希望多些證據佐證。羅一鈞也提到，案908在1/29PCR採檢陽性，當時的病毒Ct值為20（值越高、病毒量越低），但在1/31二採時，Ct值為14.9，顯示Ct值有下降、病毒升高的情形，顯示是感染早期，也符合指揮中心的推論，也因此公布相關足跡，讓大家可以更注意。
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