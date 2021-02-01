快訊／輝瑞疫苗2月4日空運來台？陳時中駁斥

中央流行疫情指揮中心，今天上午10點半召開臨時記者會，指揮官陳時中表示，有關某媒體報導疫苗將空運來台，是錯誤訊息，要嚴正澄清。

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陳時中提到，該媒體記者在昨(1月31日)晚致電詢問，指揮中心回應說明是：一、並無接獲「2月4日將有輝瑞 COVID-19疫苗送來台」的消息。二、如果有就來。三、真的有的話，會儘快對外公布。

陳時中澄清表示，該報導僅擷取部分內容進行報導，後續將由法制組研議。 指揮中心強調，截至目前，指揮中心尚未接獲任何洽購疫苗廠商通知確切的航班抵台資訊，一旦確定可獲得疫苗數量及進口期程，將依據傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)訂定的實施對象優先順序及疫情進展，對外公布接種作業執行方案。

指揮中心表示，另為因應不同冷鏈物流需求之COVID-19疫苗進口作業，該中心即於去(109)年12月下旬積極規劃部署疫苗相關措施，交通部民航局亦邀集跨部會、航空站及航空公司等單位，共同協商部署，盼經由各單位的協力，屆時能讓抵臺的疫苗能以最有效迅速的流程，安全冷運至國內冷儲物流中心。