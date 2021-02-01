心疼雞排妹遭公審！美女主播氣壞：沒人活該要被開黃腔

27歲的藝人雞排妹（鄭家純）29日在臉書上透露主持尾牙時，遭到主辦方老闆言語騷擾，發文一出，反被網紅、部分網友批評，指控她公審老闆、沒有職業道德，不過仍有粉絲留言力挺、支持，雞排妹則表示自己說出了千萬名女性都發生過但不敢說的事。對此，美女主播陳乃瑜看見此事後，也選擇出面發聲。

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「我本來以為我活在2021年的台灣，不可能會有這種自以為是的狂言妄語」，看到雞排妹遭老闆言語騷擾卻反被公審，陳乃瑜坦言無法理解為什麼要檢討被害人、合理化加害人，認為沒有任何人活該要被開黃腔、吃豆腐，「不管他穿著打扮如何、賣什麼東西、不管他是藝人還是路人、不管他身材好不好、臉蛋怎麼樣」，直言開黃腔、言語騷擾根本不需要找理由，也認為女藝人都需要受到尊重，「怎麼不拱男藝人也來親一下？我們還停留在30、40年前歌廳秀時代嗎？在那個年代，那樣的風格叫『突破傳統』，但時代在變，現在已經落伍」。

對已經當媽媽、育有一雙兒女的陳乃瑜來說，雞排妹這次替女性發聲，她表示大家應重視性平教育，「女藝人也是人，也是別人的女兒，今天如果是你我的女兒，你難道不希望她能好好被尊重、被對待嗎」，坦言不希望自己的兒女在這樣的社會氣氛下長大。（編輯：侯家瑜）

▲陳乃瑜臉書全文。（圖／陳乃瑜臉書）