「疫苗抵台」成一場空！前台大醫曝「關鍵」：本來就很難

部立桃園醫院群聚感染事件持續掀起外界關注，近日有媒體報導疫苗將於4日空運來台，並優先由桃園地區的醫護人員率先施打。中央疫情指揮中心今（1）日也臨時召開緊急記者會澄清駁斥，強調指揮中心尚未接獲任何洽購疫苗廠商通知確切的航班抵台資訊。前台大醫師林氏璧也表示事實上搶疫苗本來就不容易，「疫苗這個議題如果整天只關注買不買得到，何時買到太膚淺了」。

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前台大醫師林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」分析，我們不知道指揮中心到底付出多少努力去搶疫苗，這中間肯定有許多不足為外人道的辛苦。「但我相信他們一定和各廠商都有想辦法去接洽。且這中間也有科學的判斷，你不會只希望押寶在同一種疫苗，會希望能分散風險，幾個月前去接洽時還沒看到臨床試驗的結果」。

▲媒體報導，台灣取得10萬多劑輝瑞疫苗，並將於4日來台，指揮官陳時中1日嚴正否認該消息。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

林氏璧直言，嘴砲批評很容易，但台灣這樣的蕞爾小國，買得量相對少，國際上處境艱難大家都看得到，「我們想搶疫苗會遇到問題是可以預期的，我個人認為大家應該多一些體諒」。經過今早記者會指揮官陳時中的澄清說明，疫苗將於4日空運來台的消息證明有誤，林氏璧仍強調希望大家能保持耐心。

此外，林氏璧強調，這個新冠疫苗的議題是不斷在進化，「我說過很多次了，疫苗這個議題如果整天只關注買不買得到，何時買到太膚淺了」，新的廠商、新的臨床試驗數據、新的實際施打結果是不停更新的，「身為一個感染科醫師，我能做的就是仔細觀察和解讀這些資料，繼續幫大家整理新冠疫苗到底是不是有效且安全」。

指揮官陳時中也表示，目前指揮中心尚未接獲任何洽購疫苗廠商通知確切的航班抵台資訊，一旦確定可獲得疫苗數量及進口期程，將依據傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）訂定的實施對象優先順序及疫情進展，對外公布接種作業執行方案。（編輯：楊智傑）