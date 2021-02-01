政治操弄？誤傳10萬劑輝瑞疫苗來台 陳時中否認了
記者劉雅文/台北報導
2021-02-01 11:10:41｜2021-02-01 11:10:46
中央流行疫情指揮中心，今（1）天一早就召開臨時記者會，由指揮官陳時中親自出席，就是為了澄清針對疫苗購買的錯誤報導，有媒體報導指出，指揮中心已經透過在美外交途徑，取得十多萬劑輝瑞疫苗，預計2月4日由阿聯酋航空運送來台。
對此陳時中嚴正否認，他提到，已經透過外交途徑取得輝瑞疫苗，且2/4空運來台，這件事一定沒有，而且換句話說，如果2/4要送來，現在應該已經確定拿到10萬劑疫苗，但這部分也是錯誤的，目前各方管道我們都努力進行，至於阿聯酋航空運送，陳時中也強調，更是完全沒有這樣的訊息。另外，還有質疑相關疫苗新聞，是不是政治操作，要讓相關談判提前見光死？陳時中則是回應：「倒是不會有這樣推測」，但他也提到，希望不要政治操作，也不要有見光死的這種破壞情形。至於未來如果取得疫苗，有消息指出將由桃園醫護優先施打，對此陳時中也表示，目前全國職登醫事人員有33萬多，未來疫苗施打，要看區域和整體的各種因素，要以照顧病人者為優先，或者就是國門第一把關的，像是集中檢疫或相關運送的人員，因為如果這線可以守起來，相對來講再處理防疫工作會比較順暢。但他也提到，當然也會考慮到區域性，以目前來講，這個時間點，桃園區域是可以被考慮的一個因素。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。