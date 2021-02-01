時間軸曝光！研究數據指 新冠病毒已變異3931種基因型
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-01 11:25:14
新冠肺炎疫情持續延燒，包含英國、南非、巴西在內，都已陸續出現新冠病毒的變異株，不只在其境內流行，也開始傳播至其他國家。然而，病毒變異追蹤平台「NextsTrain」的數據顯示，截至2021年1月結束，全球共變異出3931種病毒基因型。
「NextsTrain」的數據來自全球實驗室從病人身上蒐集到的病毒基因序列分享，並依據這些資料在地圖與病毒系譜樹上畫出演化歷程。資料顯示，疫情爆發初期採到的武漢病毒株基因型（19A），在去年10月後逐漸減少，近期全球的變異病毒株數量大增，最新的變異病毒以巴西（501Y.V3）、南非（501Y.V2）與英國（501Y.V1）為主。從各地採樣的病毒株發現，毒株彼此之間皆有遺傳關係，而且數量持續在增加中，但具體的傳播時間與地理因素仍有待進一步研究。除了前述3種之外，全球已出現3931種變異病毒基因型。根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至台灣時間1日中午11時左右，新冠肺炎全球確診人數已達1億293萬1816人，並有222萬7074人死亡。
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