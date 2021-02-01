趙少康回鍋國民黨 「政治金童」渴望掌握話語權
記者孫唯容/綜合報導
2021-02-01 12:02:44｜2021-02-01 12:35:26
曾有「政治金童」之稱的資深媒體人趙少康今（1）日證實將回鍋國民黨，在政壇投下一顆震撼彈。趙少康更透露前高雄市長韓國瑜力薦他參選國民黨主席，消息一出，對有意角逐連任的現任黨主席江啟臣造成莫大威脅，趙少康的政治意圖為何？是否放眼2022或2024，外界高度關注。
趙少康初選臺北市議會議員，就以第2高票當選，而後也順利轉戰立委﹔李登輝擔任總統期間，以李登輝為首的本土派系，取得國民黨的領導權，稱為「主流派」，原先以外省人為主，佔據領導地位的國民黨其他派系，則被視為「非主流派」，其中趙少康是「新國民黨連線」要角。在1992年中華民國立法委員選舉時，中國國民黨中央沒有提名新國民黨連線成員，趙少康便辭官，用無黨籍身份回鍋立委選戰，贏得23.5萬票，以史無前例的紀錄，拿下臺北縣選區第1高票，爾後他更以「趙少康旋風」聞名。由於不滿因李登輝被邊緣化，1993年8月「新國民黨連線」脫離中國國民黨自組新黨，趙少康被視為首屆領袖，更擔任新黨立法院委員會召集人，但1994年台北市長選舉之爭，趙少康輸給陳水扁，吞下參選從政以來唯一一場敗仗，讓民進黨首度在台北市執政。戰敗後趙少康棄政從媒，1996年正式宣布退出政壇﹔趙少康曾任飛碟電台董事長，現為中國廣播公司董事長兼總經理，更主持多檔政論節目，其中以《少康戰情室》最為知名。去（109）年新黨27週年黨慶，趙少康上台致詞，向新黨黨員問候說道「自己好久沒出現」，喊話說「在野黨是可以站起來的」，強調身為在野黨不論大小，執政黨做不好就是要罵，甚至是走上街頭，直言「大小是相對的，該發言的時候發言，該抗爭的時候抗爭，你雖然小還是大」，但「你該發言的時候不發言，該抗爭的時候不抗爭，通通躲起來，你雖然大但你還是小。」趙少康當時也期許，自己與新黨在「關鍵時刻，發揮關鍵的力量」，新黨創黨的初衷就是要為人民好，做任何事情都要站在小老百姓的立場，期待新黨黨員都能莫忘初心，重振新黨精神。今天趙少康的回鍋宣言，開頭便開罵台灣現今宛如「慈禧當政」，也痛批國民黨身為最大在野黨怎麼都不敢講話呢？前任新黨領袖懷抱著新黨初衷，回鍋國民黨，一進門就要求中評委或中央委員等重要角色，不只玩味，諷刺意味更深厚，可以看出趙少康不論在國民黨以及台灣社會，都希望能掌握更高度的話語權。