影／重返國民黨！趙少康：韓國瑜要我出來選黨主席
記者丁上程/台北報導
2021-02-01 11:34:55｜2021-02-01 12:30:36
中國廣播公司董事長趙少康今天（1日）上午，出面宣布已經進行恢復國民黨籍的申請。趙少康強調，本來他認為政治讓能幹的人去做就好了，「但台灣的政治變成這樣，很像慈禧太后當年掌控義和團，把理性聲音都消滅光，1450隨時出草，連他自己昨天也被出草。」趙少康更透露，之所以想重返國民黨，為的就是投身2個月後的國民黨主席選舉，更自爆是韓國瑜要他出來選黨主席。
趙少康今天上午選在中廣大樓的大廳出面宣布，上週已經正式向國民黨遞交恢復黨籍申請書。趙少康直言，現在國民黨是最大的在野黨，「但碰到義和團也不敢講話了，善良老百姓更怕了，大家敢講話嗎？」趙少康說，「再這樣下去台灣會亡國，怎麼可以讓義和團橫行到這種地步？」話鋒一轉，趙少康也自己透露，去年九月時前高雄市長韓國瑜曾有去找過他，趙少康表示，原本以為韓國瑜想要選黨主席，結果沒想到韓國瑜回應「是你要選黨主席！」讓他相當詫異。趙少康也自知即使恢復黨籍，目前也沒有資格參選黨主席，不過韓國瑜則表示他會去找朱立倫溝通，直言自己很替國家擔憂，也只有趙少康能夠救國民黨。趙少康也表示，就他所知過程中韓國瑜曾經數度找江啟臣溝通，而自己也與江碰過面，江也表示歡迎後，才將恢復黨籍的申請書交給江啟臣。趙少康表示，能不能選黨主席，仍有待江啟臣做處理，「有資格就選，沒資格就當個國民黨員」。