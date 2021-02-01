陽明交大正式成立 校長林奇宏曝100日後揭十年願景計畫
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-01 11:49:25
教育部今（1）日上午舉行國立大學校長交接典禮，其中最受矚目的莫過於今日新設合併的國立陽明交通大學首任校長林奇宏應聘。林奇宏表示，這是台灣高教的重要里程碑，同時透露陽明交大將在100天後對外發表具10年願景的3年計畫，作為第一任期的行動綱領。
教育部今日上午1大禮堂舉行國立大學卸新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，新任校長為國立暨南國際大學校長武東星、國立台灣科技大學校長顏家鈺，以及今日新設合併的國立陽明交通大學首任校長林奇宏等3位。而國立中央大學校長周景揚、國立雲林科技大學校長楊能舒及國立勤益科技大學校長陳文淵等3位續任校長，也於典禮中一併致送聘書。林奇宏受訪指出，合校是艱鉅的任務，也是台灣高校的里程碑，最重要的是在短時間內讓兩校師生、校友與教師、行政人員認同新的學校，希望在未來100日內磨合新願景，並對外發表具10年願景的3年計畫，也是自己第一任期內的行動綱領，強調團隊執行力，最重要的是達成共識並往前邁進，將包含新南向政策相關計畫與歐美、日本等國際合作。「我們希望落實國際合作的內容，而不只是簽合作協定，如何透過與國際知名大學合作促成交換學程，是未來的重要歷程碑」，而被問到陽明交大的成立是否影響「頂大」排行，林奇宏說明，沒有任何一個學校在所有領域都是第一，未來在看頂尖大學時應看個別特色，每間學校在其專業領域都可能是第一名。林奇宏強調，陽明交大併校是多位校長共同努力的成果，不管是選課或是校內活動，將來都會一步一步展開，同時將在雙主體校區，也就是陽明校區和交大校區各設置1名校務長，將由副校長兼任，加強及時處理的機動性，而未來9個校區部分會播劃為產學共創校區，引進外部資源，目前有4位副校長已接任，另兩位目前待聘中。今日公布兩位分別負責國際合作和產學共創校區的副校長，同時擔任校務長一職的為陽明校區教授楊慕華與交大校區教授李大嵩擔任，將領導陽明校區與交大校區的主任秘書、教務長、學務長、研發長、總務長、國際長的團隊，以及負責專案的副校長們，陽明交大將以院系所及跨院研究中心為發展主軸。陽明交大未來將大力發展生物資訊通訊與數位生物醫學兩大領域，同時砸下95億興建新的的校舍與專業大樓。合校後學生達1萬7000餘人，教師數達1400人，校地139公頃，初期隸屬於19個學院，此外有6個新設研究中心、1個附設醫院，共分布於9個校區。