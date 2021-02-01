NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

「刪Q」來勢洶洶　陳柏惟：沒有一天對不起過我的選票

記者劉育辰/綜合報導

2021-02-01 12:25:53｜2021-02-01 12:27:52

陳柏惟
▲民間團體醞釀「刪Q」，劍指基進黨立委陳柏惟，對此陳柏惟則表示，自己從未對不起他的選票，會正面迎擊。（圖／記者劉育辰攝）
在民進黨籍議員王浩宇被罷免後，也有民間團體開始醞釀要「刪Q」，劍指基進黨立委陳柏惟。對此，陳柏惟今（1）天接受媒體訪問時強調，自己沒有一天對不起過他的選票，未來會透過國會質詢、爭取基層建設來正面迎戰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
針對「刪Q」來勢洶洶，陳柏惟今天接受訪問時表示，他已經搞不清楚現在是第幾個團體說要罷免他了。陳柏惟更點名新黨主席吳成典及新黨成員王炳忠，狠酸這些人是為了上新聞、蹭熱度。
陳柏惟認為，連署罷免「這就是民主」，他歡迎挑戰、坦然接受，也會透過國會問政、爭取地方建設，走訪地方這些方法正面迎戰，讓民眾知道在台灣的民主，還是有一群為政治革新在努力的年輕人。
而民間團體「刪Q」的理由，包含台中火力發電廠及開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口。對此，陳柏惟指出，在他1月14日就任當天就針對中火進行質詢，當年春節中火也透過調度最大化，降低了85％的發電量，但有些團體看不出他的努力，也沒有辦法勉強，畢竟教育這些團體不是他的責任。
另外豬肉的問題，陳柏惟更是直接砲轟國民黨，表示2019年國民黨曾連署在自由經濟示範區開放中國豬肉進口，「今天就是因為中國豬討厭台灣豬跟美國豬做朋友，然後在裡面作梗，如果真的是因為食安問題，國民黨當時想要進中國豬肉的時候怎麼沒有說食安問題？」
陳柏惟強調，台灣是一個需要國際貿易的國家，必須要在中國跟美國裡面選一個當朋友。他在選舉時，也跟大家表示會繼續走「聯美敵中」的路線，那個「中」除了中滑人民共和國外，還有在台灣的國民黨，從選舉到現在，他從未有過雙重標準、或是反反覆覆的問題，更沒有一天對不起過自己的選票，他會繼續貫徹我的理念、貫徹始終，希望可以讓台灣的政治變得更好。
關鍵字

NOW民調中心

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
100%0%
2021-02-01-2021-02-07

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
44.31%55.69%
2021-01-28-2021-02-03

蔡英文下令保黃捷不被罷免！您覺得民進黨該出手保黃捷嗎？

贊成
不贊成
26.69%73.31%
2021-01-26-2021-02-01
即時
推薦閱讀