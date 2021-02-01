「刪Q」來勢洶洶 陳柏惟：沒有一天對不起過我的選票
記者劉育辰/綜合報導
2021-02-01 12:25:53｜2021-02-01 12:27:52
在民進黨籍議員王浩宇被罷免後，也有民間團體開始醞釀要「刪Q」，劍指基進黨立委陳柏惟。對此，陳柏惟今（1）天接受媒體訪問時強調，自己沒有一天對不起過他的選票，未來會透過國會質詢、爭取基層建設來正面迎戰。
針對「刪Q」來勢洶洶，陳柏惟今天接受訪問時表示，他已經搞不清楚現在是第幾個團體說要罷免他了。陳柏惟更點名新黨主席吳成典及新黨成員王炳忠，狠酸這些人是為了上新聞、蹭熱度。陳柏惟認為，連署罷免「這就是民主」，他歡迎挑戰、坦然接受，也會透過國會問政、爭取地方建設，走訪地方這些方法正面迎戰，讓民眾知道在台灣的民主，還是有一群為政治革新在努力的年輕人。而民間團體「刪Q」的理由，包含台中火力發電廠及開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口。對此，陳柏惟指出，在他1月14日就任當天就針對中火進行質詢，當年春節中火也透過調度最大化，降低了85％的發電量，但有些團體看不出他的努力，也沒有辦法勉強，畢竟教育這些團體不是他的責任。另外豬肉的問題，陳柏惟更是直接砲轟國民黨，表示2019年國民黨曾連署在自由經濟示範區開放中國豬肉進口，「今天就是因為中國豬討厭台灣豬跟美國豬做朋友，然後在裡面作梗，如果真的是因為食安問題，國民黨當時想要進中國豬肉的時候怎麼沒有說食安問題？」陳柏惟強調，台灣是一個需要國際貿易的國家，必須要在中國跟美國裡面選一個當朋友。他在選舉時，也跟大家表示會繼續走「聯美敵中」的路線，那個「中」除了中滑人民共和國外，還有在台灣的國民黨，從選舉到現在，他從未有過雙重標準、或是反反覆覆的問題，更沒有一天對不起過自己的選票，他會繼續貫徹我的理念、貫徹始終，希望可以讓台灣的政治變得更好。