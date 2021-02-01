趙少康重回國民黨 侯友宜：肯定且樂觀其成
記者陳志仁/新北報導
2021-02-01 12:03:34｜2021-02-01 12:32:30
資深媒體人趙少康宣布要重回國民黨，並透露前高雄市長韓國瑜希望他出來競選國民黨主席，也為7月舉行的國民黨主席投下震撼彈；對此，新北市長侯友宜今(1)日受訪時回應，對於趙少康重回國民黨，不僅予以肯定且樂觀其成。
侯友宜今日出席新北市第87-90家公共托育中心暨新北市政府稅捐處員工子女托嬰中心聯合的開幕式，針對趙少康重回國民黨一事受訪；侯友宜認為，只要是願意為國家、社會、或黨貢獻力量，讓國家變得會更好，他不僅予以肯定且樂觀其成。「棄政從商」的趙少康拋出震撼彈，宣布要重回國民黨，今日上午10點10分召開記者會說明重回國民黨的原因及未來展望，強調目前國內的政治局勢，其實很多人是很擔憂；並透露先前傳出要選國民黨主席的韓國瑜，甚至不只一次勸他出來選，但他其實根本沒資格參選。趙少康說，現在的蔡政府就像當年慈禧太后掌權一樣，如國「義和團」的1450（網軍），讓社會不敢有理性的聲音，國民黨作為最大在野黨，表現卻讓人失望，藍軍需要一個有力的領導；重申「只要能為台灣做事、為藍軍做事，我不排斥任何位子。」