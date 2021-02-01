影／趙少康想選黨主席？國民黨搬「補選」細則：資格不符
記者丁上程/台北報導
2021-02-01 12:28:06｜2021-02-01 12:29:27
中國廣播公司董事長趙少康今天（1日）上午，宣布已經親自將恢復黨籍申請書，遞交給黨主席江啟臣。趙少康也表明「回國民黨就是為了選黨主席」，更直言獲得高雄市前市長韓國瑜支持。不過國民黨方面對於趙少康欲參選黨主席一事做出回應，國民黨發言人盧宸緯表示，按照相關選舉規範，得具有一年黨齡才有資格參選黨主席，等於是趙少康現階段即使恢復黨籍，也沒有資格參與選舉。
國民黨方面引用去年國民黨主席補選時的作業細則，表示「選舉人與連署人，應入黨或回（恢）復黨籍滿一年，才具有選舉與連署資格」，此外候選人「也應具選舉人資格，且曾任中央評議委員或中央委員。」因此即使趙少康恢復黨籍後，能被黨主席江啟臣聘任為中評委，仍舊未達恢復黨籍一年的門檻，無法參選黨主席。不過根據去年九月國民黨全代會上所修正的「黨主席選舉辦法」，其中並未明確規範黨主席候選人，是否應該具有選舉人資格，僅規範「曾任中央評議委員或中央委員，得申請登記為本黨主席選舉候選人。」此外針對「一年規範」，也僅在「投票資格」中有標明，也因此趙少康在今天上午被記者問到需一年黨籍，資格是否不符一事時，趙少康也特別強調僅需中評委資格即可參選。