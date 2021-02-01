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反萊豬公投23天破40萬份　國民黨：台灣民意的反撲

新頭殼newtalk

2021-02-01 14:58:45

▲ （圖／新頭殼）
▲ 國民黨宣布，截至今天日上午8點30分止，「反萊豬」公投案已達40萬4537份、「公投綁大選」公投案已達40萬648份。（圖／新頭殼）
國民黨為推動反萊豬、公投綁大選兩項公投案，國民黨主席江啟臣今（１日）南下屏東宣傳。國民黨同時也宣布，兩項公投案的第二階段連署，截至今天日上午8點30分止，「反萊豬」公投案已達40萬4537份、「公投綁大選」公投案已達40萬648份。
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國民黨表示，僅短短23天的時間，兩項公投案累計連署份數皆已超越40萬份，除了全國各地深入市場、公園等人潮聚集場所擺攤連署外，也有多數是民眾連署後親自送到或寄回國民中央黨部的份數，顯見國人不滿蔡政府的錯誤決策，決心以公投的力量捍衛自身的權利與確保食安與健康。
國民黨指出，發動雙公投案第二階段連署後，國人響應連署的情況相當熱烈，不僅各地連署點聚集積極參與連署的民眾，也有更多的民眾主動前往各地方黨部或中央黨部詢問參與連署事宜，多數民眾索取多份連署書，表明要號召親朋好友參與連署，顯然公投連署已成為全民運動，形成以公投來教訓蔡政府漠視民意的社會氛圍。
國民黨指出，繼1月27日連署份數突破30萬份後，不到一週的時間，連署份數已超過40萬份，公投連署的熱潮已展現全民「顧食安、保民主」的共同意志，國民黨將持續衝刺，號召更多的台灣鄉親共同參與連署，有信心於期限內達成突破50萬份的目標，讓蔡政府清楚看到台灣民意的反撲。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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