率化學兵桃園消毒錯過兒子出生 蔡英文：代替國人致歉
記者呂炯昌/桃園報導
2021-02-01 13:59:56｜2021-02-01 14:00:39
衛福部立桃園醫院爆發院內群聚感染，迄今已19人確診新冠肺炎、1人染疫身亡。陸軍33化學兵群協助桃園市政府消毒防疫，指揮官還因此錯過孩子出生，兒子出生第9天才見到，蔡英文總統對此表達祝福與致歉。
在桃園市長鄭文燦陪同下，蔡英文今（1）日前往桃園南門市場慰勞「桃園市政府防疫消毒大隊及陸軍第六軍團33化學兵群」，由於南門市場自從傳出有確診者曾到市場採買之後，消費人氣大不如前，讓不少店家直呼這個年恐怕很難過，蔡英文下車後立即隔著馬路，跟對街的市場攤商揮手打氣。鄭文燦在致詞時表示，從1月12日部桃事件到今天，為減少社區染疫風險，桃園市進行全市區消毒，六軍團與桃園市政府合作分工消毒，今天消毒的是桃園生活圈第二輪，下午也將到大溪老街消毒。市府消毒大隊與33化兵群消毒時，商家都非常感謝，他們的工作是很有價值的。鄭文燦進一步表示，部桃事件後有19人確診，中央與地方防疫團隊，擴大隔離、擴大採檢，希望築起防火牆將居家隔離數量控制在一定範圍內，醫療能量也能維持。桃園11家責任醫院、1400家診所都是兢兢業業、戒慎恐懼，醫院不拒診，部桃註記的病人轉診可以加乘50%的健保給付，如果拒診將受到處罰。蔡英文致詞時表示，從去年疫情開始33化兵群就扛起消毒重責大任，包括武漢包機、寶瓶星號郵輪、檢疫所、營區到近期桃園消毒，幾乎是無役不與，指揮官龔龍峰還因為協助消毒而錯過孩子出生，蔡英文代國人向指揮官表達祝福與歉意。蔡英文強調，「疫情當前大家要一起努力，守住國境最前線。」龔龍峰簡報時表示，新冠肺炎疫情爆發後，33化學兵群派遣消毒兵力達2043人次，執行專案與預防性消毒，19日接獲命令後，立即協助桃園醫院病患轉院消毒工作，並持續支援八德、蘆竹、中壢、龜山等地區30個里的消毒作業。今明兩日會協助市府進行東門里36個里的消毒作業。龔龍峰指出，春節期間也完成各項應變編組，可隨時投入防疫工作確保民眾健康。今日下午也將派遣24名兵力前往大溪老街協助市府消毒工作。