台中居檢女2度找醫師男友陪睡 指揮中心曝現況
記者劉雅文/台北報導
2021-02-04 15:07:37
台中市一名居家檢疫的女子，竟然兩度讓醫師男友道住所探視並且過夜，遭鄰居檢舉後才爆發，對此台中市市長盧秀燕痛批：「可惡至極」，並且開罰20萬元。
中央流行疫情指揮中心，今（4）天下午召開臨時記者會說明最新疫情，針對這名違反居家檢疫規定的台中女子，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，這名醫師男友已經在1/31開始隔離了，所以這段時間其實是沒有再接觸到其他人，至於違反規定的這名女子，則是被送到集中檢疫所繼續居家檢疫。指揮官陳時中也強調：「這都是嚴肅的事情，不要拿健康開玩笑，也會危及到社區的安全」。另外針對前一日公布的延後開學政策，有人質疑是外包廠商來不及消毒，對此陳時中解釋，以指揮中心立場任何群聚狀況的減少，都持不反對態度，這一次因為連價時間跟開學時間非常近，經過教育部整個通盤考量，一方面也是讓大家聚集降低一些風險，也體諒相關單位在年節可以休息，畢竟這一年相關清潔人員也非常辛苦。
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