翁山蘇姬充滿爭議的生涯 從人權鬥士變成種族滅絕幫凶
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-01 13:35:46
▲翁山蘇姬曾提倡非暴力抗議，推動緬甸民主化被國際社會視為人權鬥士。但翁山蘇姬上台掌權後，對羅興雅人的迫害無所作為，甚至袒護軍方讓其受到質疑。（圖／美聯社／達志影像）
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▲翁山蘇姬曾提倡非暴力抗議，推動緬甸民主化被國際社會視為人權鬥士。但翁山蘇姬上台掌權後，對羅興雅人的迫害無所作為，甚至袒護軍方讓其受到質疑。（圖／美聯社／達志影像）
緬甸今（1）日清晨爆發軍事政變，國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）、總統溫敏（Win Myint）以及執政黨全國民主聯盟（NLD）多名高層等被軍方拘留。不久，緬甸軍方宣布實施為期1年的緊急狀態，並由國防軍總司令掌握大權，緬甸政局動盪引起國際社會關切。而翁山蘇姬與緬甸的近代民主化緊密連結，她因爭取民主而受軍政府軟禁，又從一位諾貝爾和平獎得主，變成軍方的擁護者、壓迫少數民族的幫凶，到現在再度落入軍方手中。
翁山蘇姬出生於1945年緬甸仰光，現年75歲的她是領導緬甸獨立的民族英雄翁山（Aung San）將軍的女兒。1990年45歲的翁山蘇姬帶領全國民主聯盟（NLD）贏得緬甸大選後卻被軍政府推翻，並在往後15年間遭到軍政府軟禁在家中，這段經歷被各國肯定，將翁山蘇姬形容為「無權者強大的力量的傑出象徵」，諾貝爾奬委員會於1991年頒發和平獎肯定翁山蘇姬追求民主的訴求。
翁山蘇姬的父親翁山將軍在1947年緬甸脫離英國獨立前，遭到政敵暗殺。翁山蘇姬15歲時同出任印度大使的母親前往印度，在印度完成中學學業後前往英國牛津大學，並在求學期間結識丈夫阿里斯（Michael Aris）兩人育有2個兒子。 ▲2歲的翁山蘇姬（中間）與她的父母、兩位哥哥的合照。（圖／美聯社／達志影像） 1988年翁山蘇姬為了照顧生病的母親回到緬甸，當時國家正經歷民主運動，群眾遭到軍方的血腥鎮壓。許多示威者、鎮壓受害者以及退役軍官希望翁山蘇姬出面領導群眾，推動國家民主化。同年，8月26日翁山蘇姬在仰光雪德宮大金塔西門外廣場首次發表演說鼓舞群眾，希望透過非暴力行為實現理想，一個月後翁山蘇姬組建全國民主聯盟。 ▲翁山蘇姬1989年組建全國民主聯盟（NLD），推動緬甸民主化。（圖／美聯社／達志影像）
為了阻止全國民主聯盟1990年的參與大選，軍政府在1989年以「煽動騷亂罪」軟禁翁山蘇姬，雖然全國民主聯盟仍然打贏了選戰，但軍政府仍拒絕下台，並之後的20年間拒絕將翁山蘇姬驅逐出境而獲自由的條件，並斷斷續續軟禁期長達15年，甚至翁山蘇的丈夫1999年死於癌症時也無法出國探視，因為翁山蘇姬認為離開緬甸後，可能再也無法回到家鄉。
提倡非暴力、為理想自由被剝奪的翁山蘇姬成為國際和平抗爭的最佳代表，1991年諾貝爾獎頒獎肯定，由於被軟禁，獎項由翁山蘇姬的2個兒子代領，直到2012年6月16日，翁山蘇姬才終於在奧斯陸市政廳發表獲獎演說。 ▲1995年7月間，翁山蘇姬被短暫釋放，但軍政府不容許她離開仰光到各地演講，並一直在軍政府監視下。（圖／美聯社／達志影像）
歷經多年壓迫，翁山蘇姬於2010年11月13日正式被釋放，重獲自由的她隨即投入政壇。2012年4月的國會補選中，全國民主聯盟贏得了45席中的43席（緬甸國會兩院席次合共664席），翁山蘇姬終於在首都奈比多的下議院宣誓成為議員。
2013年5月，翁山蘇姬24年來首次離開緬甸，前往曼谷訪問、挪威發表1991年沒能發表的獲獎感言，並在美國白宮會見時任總統歐巴馬（Barack Obama），受頒最高榮譽的金質勳章。離美前，翁山蘇姬發表公開演說，表示緬甸在民主化有太多可以學習的地方，不光是鄰近的韓國、台灣等。 ▲翁山蘇姬2016年再度與時任美國總統歐巴馬會面。（圖／美聯社／達志影像）
2015年緬甸25年來首次進行公開選舉，全國民主聯盟仍以壓倒性的優勢大勝選舉，雖然緬甸憲法禁止擁有外國子女的翁山蘇姬擔任總統，但她的影響力被認為是真正的掌權者，總統溫敏只是她的助手。
2016年4月起，翁山蘇姬被任命為國務資政。但翁山蘇姬的決策也開始受到國際社會質疑，2017年西南部的若開邦（Rakhine）警察局遭到致命攻擊，緬甸軍方派兵鎮壓羅興雅人，迫使成千上萬的羅興雅人離開庇護所。
翁山蘇姬在2020年海牙國際法庭上，拒絕譴責軍方，並在國際法庭上袒護鎮壓羅興雅人的決定，使她在國際上形象大為折損，但在緬甸內翁山蘇姬仍然非常受到歡迎。 ▲翁山蘇姬2020年出席聯合國國際法庭前，在英國《金融時報》刊文稱，羅興雅人誇大了受虐的情況，緬甸是人權組織及聯合國未經調查下的「受害者」。圖為翁山蘇姬2019出席國際法庭。（圖／美聯社／達志影像）
在新冠肺炎導致各國領導人被抨擊防疫不力、動作遲緩的同時，同樣遭受疫情之苦的緬甸依然肯定政府，2020年一項民調顯示，79%的受訪者對政府感到滿意，高於2019年的70%。
羅興雅人事件起初，一些人為翁山蘇姬辯護其為「務實的政治家」，緬甸作為歷史背景複雜、種族繁多的國家有需多問題無法迅速解決。但曾經支持翁山蘇姬的國際人權運動家批評，翁山蘇姬對羅興雅人遭到性侵、殺害以及種族滅絕無所作為。
翁山蘇姬曾被視為緬甸民主的希望之星，但現在停滯的民主化進程飽受外界批評。翁山蘇姬及全國民主聯盟甚至反過來利用殖民時期的法律，對付報導羅興雅人事件的記者、異議者及示威份子。分析人士批評，緬甸的民主化幾乎「停滯」。 ▲即使在羅興雅人種族議題上，翁山蘇姬被質疑，緬甸國內仍然有大批民眾支持翁山蘇姬及全國民主聯盟。（圖／美聯社／達志影像）
雖然緬甸政壇在某部分似乎得到了一些轉型，但軍方仍在國會佔有四分之一的席次，且持續把持著國防部、內政部、邊境事務等幾個重要委員會。曾經遭受迫害的翁山蘇姬，在2018年甚至形容內閣中的將軍們「相當可愛」（rather sweet）。
翁山蘇姬帶領的全國民主聯盟在去年11月贏得選舉，但軍方高層指控選舉有舞弊的可能，雙方緊張關係急劇升溫。上週緬甸政局風雲變色，軍政府發言人拒絕否認週一（1）國會成立之前發動政變的可能，國防軍三軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）甚至提出廢除憲法的意見。 ▲新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發至今，緬甸累計14萬例確診，3125人因病身亡。（圖／美聯社／達志影像）
緬甸軍方在上個週末稍微讓步，承諾「遵守自由公正的民主制度」後，但次日隨即以閃電般的速度發動政變，坦克開進街道、首都和仰光的網路電信被切斷、荷槍士兵在道路上巡邏，軍人出身的第一副總統敏瑞代任總統，但實際大權落入軍隊總司令敏昂來的手中。
美國、澳洲等民主國家、人權團體相繼公開呼籲軍政府釋放翁山蘇姬等人。拜登政府白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，當局對翁山蘇姬、民選官員遭到拘捕的報導感到擔憂，指責軍方破壞緬甸民主進程。目前國家安全助理已向拜登匯報，美國政府支持緬甸民主政體，若軍政府不撤銷相關決定，美方將採取行動。 ▲緬甸軍政府發動政變，國家大權落入三軍總司令敏昂來手中。（圖／美聯社／達志影像）
美國歐巴馬時期的亞東地區最高外交官羅素（Daniel Russel）表示，將與翁山蘇姬保持密切聯繫，並評論這次軍方行動對緬甸民主化造成嚴重打擊、折損美國利益。軍方政變也提醒了美國政府，其在亞太地區缺乏長期、可信的夥伴關係，導致反民主勢力的增長。華盛頓戰略與國際研究中心智庫研究員西伯特（Murray Hiebert）指出，這是對拜登新政府的一大挑戰，中國預期會像過去對羅興雅人的態度一樣，支持緬甸軍政府。
人權觀察（Human Rights Watch）亞洲主任希夫頓（John Sifton）表示，緬甸軍方從未真正服從過文官統治，呼籲美國及其他民主國家透過經濟制裁對軍政府施壓；澳洲外交部表示，當局對緬甸軍方奪取國家控制權的報導深感關切，呼籲立即施放遭到非法拘捕的領袖；日本政府聲明指，目前尚未有計畫撤回在在緬日僑，未來將持續關注緬甸情勢發展。
▲白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，當局對翁山蘇姬、民選官員遭到拘捕的報導感到擔憂。（圖／美聯社／達志影像）