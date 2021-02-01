趙少康重返國民黨 王炳忠嘆年輕人不識昔日「政治金童」
過去被視為國民黨政治金童的資深媒體人趙少康，脫黨多年後再次申請加入國民黨，引發討論。新黨成員王炳忠透露自己與統派青年曾在近日聊到趙少康，才發現現在的年輕人已不知趙少康「政治金童」的過往。
趙少康今(1)日表示，國民黨的表現讓大家失望，他認為國民黨需要一個有力的領袖，台灣需要一個有力的領袖，這個想法他放在心裡很久，但因為自己手上的節目很多，總是想著如果有別人來做當然是更好，但是，高雄市前市長韓國瑜去年9月力勸他選黨主席，韓國瑜告訴他「只有趙少康能夠救國民黨」，他當時向韓表示自己沒資格選主席，韓仍一再勸進。趙少康透露，韓國瑜曾與江啟臣多次討論，江啟臣也表示歡迎，因此在國民黨寄來申請表，他考慮幾天後，上周回復黨籍申請表格。身為曾經的新黨創始人之一趙少康重新申請回歸國民黨籍的消息一出後，新黨青年軍王炳忠在臉書透露，自己前陣子才與一位1997年的統派青年聊到趙少康，未料這名年輕人竟回應「他是誰？」令自己有些訝異，青年對趙少康那段「政治金童」的過往並不知曉，只依稀記得趙少康主持節目的「老藍男」、「國民黨名嘴主持人」形象。王炳忠自己也坦言，只對趙少康「媒體金童」的部分有記憶，因趙少康在1994年台北市長選舉舉辦「保衛中華民國」大遊行時，那年他才七歲。王炳忠提到，最後那位統派青年對他說，是因為看網上轉趙先生談香港「反送中」，以及大陸方艙醫院防疫，才對趙少康有點印象。令他感嘆年輕人接受媒體資訊的方法已不一樣，對於過去的資深媒體人所主持的政論節目已不再熟悉。