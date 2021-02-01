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台中夜店「SuperHous」風波不斷　凌晨險釀衝突

記者鄧力軍/台中報導

2021-02-01 14:33:38

台中夜店「SuperHous」風波不斷　凌晨險釀衝突
▲台中夜店「SuperHous」風波不斷，凌晨險釀衝突 (圖/記者鄧力軍翻攝臉書)
台中市夜店「SuperHous」砸重金裝演，裝潢炫麗，吸引許多夜店咖幹聖，但也時常發生酒客之間的磨擦衝突，今(1)日凌晨店內有兩掛人馬因誤會起肢體衝突，第四警分局前往處置時一度使用辣椒水制止10餘人滋事，後來雙方發現都有認識的人，且是因為燈光昏暗才引起誤會，雙方握手言歡收場。
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台中市警四分局今凌晨3時許接獲案，指位於大觀路161號的「SuperHous」夜店有人滋事，警方到場看見兩掛人仍在大小聲，為避免衝突擴大，警方立即以辣椒水噴灑分開雙方，經店家保全表示衝突的雙方皆為朋友，因店內燈光昏暗發生誤會，到店外後發發都有認識的人，雙方已化解誤會。大墩派出所警方以當事人當場住口，查無擴大危害，因此尚未構成管束要件。
據指出「SuperHous」之前為秀屋「ShowHouse」，以烏克蘭、白俄羅斯、外蒙古等外籍舞者，展現夜總會高水準型態表演；日前搭上流行夜店潮流，砸重金重新裝潢開幕，吸引許多夜店咖朝聖，但也惹出若干風波，先是兩名女舞者與男舞者太過煽情，成為話題，之後又牽出草泥馬上場，引起動保單位關注。
▲台中夜店「SuperHous」裝潢炫麗，吸引許多夜店咖朝聖
▲台中夜店「SuperHous」裝潢炫麗，吸引許多夜店咖朝聖 (圖/記者鄧力軍翻攝臉書)
 
 
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