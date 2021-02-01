名家論壇》黎榮章／部桃群聚，陳時中被打倒了沒？
文/黎榮章
2021-02-01 14:16:14｜2021-02-01 14:16:23
本月12日台灣傳出醫師感染新冠肺炎首例，指揮中心公布案838、839兩起本土個案，當時媒體仍以「北部某醫院」、「桃園某醫院」稱呼爆發疫情的醫院。而後感染持續擴大，指揮中心也正式公布醫院名稱，部立桃園醫院的院內群聚至今已經造成上千人隔離，BBC更評論此事為「台灣防疫面臨最大危機」，首當其衝的防疫指揮中心指揮官陳時中，網路聲量表現如何？
據QuickseeK快析輿情資料庫監測，陳時中2020年至今網路聲量曲線，可以發現疫情緊繃時，民眾仰賴這位指揮官，陳時中的正面聲量就隨著疫情起伏；2020年上半年陳時中正聲量維持在高點，下半年疫情趨緩，陳時中不再天天親上第一線開記者會，美豬議題又蓋過防疫，導致陳的正聲量下降，等到近期全球疫情升溫，境外移入增多，甚至台灣出現本土群聚病例後，全國輿情焦點再度回到防疫，不過可以發現的是，即便部桃發生院內群聚感染，陳時中的網路好感度卻是提升，正面聲量來到近半年最高。群聚感染引發民眾恐慌，為何陳時中聲量表現反而升高？QuickseeK快析輿情分析臉書中，立場親藍及親綠的粉絲團，從雙方論述中找出端倪。綠營部分，論述面主攻邱淑媞、楊志良。邱淑媞在臉書批指揮中心處置失當，把自己往綠營的槍口送，掀起唇槍舌戰；楊志良則在部桃疫情發生之初，主動跳出來發表「懲處論」，遭挺醫護民眾群起攻之。不過可以發現，綠營花相當大的力氣在給予醫護加油、響應政府呼籲勤洗手戴口罩，占總話題的41%。藍營論述則較全面，討論議題包括普篩、透過楊志良、邱淑媞兩人，凸顯綠營塑造不能提供建言的「綠色恐怖」社會氛圍，以及用周玉蔻可以披露疫調足跡，但徐巧芯卻遭政風調查，凸顯民進黨政府「雙重標準」荒謬，可謂面面俱到，進攻策略明顯，從上而下批評執政團隊，力求無一缺漏。然而若是評點藍綠雙方的論述內容，各自造成多大的輿情迴響，可發現「醫護人員加油」占整體輿情6成以上的聲量，而藍陣營中呼聲最高的「普篩」議題，僅占5%。一經比對之後，便凸顯了相當現實的結果：「檢討執政黨的聲浪，遠不敵執政黨塑造的防疫正能量」。華人文化向來服從政治權威，此刻部桃群聚尚未全面失控，對於各界檢討，執政黨只要一句「尊重專業」就能安定人心。無怪乎陳時中本月正聲量還能再創新高，對比台灣民調基金會26日發表的最新民調也可發現，這份在部桃群聚發生後、本月18、19 日進行的民調中，贊成蔡英文領導國家方式的民眾，仍有51%，超過半數。執政黨塑造的防疫正能量，讓「皇城內一片和諧」，任何對執政當局的批評，都能輕易地一掃而空。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com