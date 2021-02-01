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台積電領攻收611元！台股終場大漲271點、收在15410點

記者顏真真/台北報導

2021-02-01 14:35:19

▲台股今（5）日受到資金吹捧，終場漲98點，攻上15000.03點，突破15000點大關，漲幅0.6%，成交金額3471億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股今（1）日終場大漲了271.78點，收在15410.09點，台積電更重返600元大關，收在611元，上漲逾3%。（圖／NOWnews資料照片）
在台積電、聯發科等電子股反彈，加上傳產及金融股也回穩下，，台股今（1）日開高走高，更站上15400點，一度大漲近300點，終場收在15410.09點，仍上漲了271.78點，漲幅1.8%，成交量2740.15億元，而「護國神山」台積電更重返600元大關，一度攻上612元，終場收在611元，漲幅3.38%。
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台股今日早盤以15176,56點、上漲38.25點開出後，一度因賣壓出籠，台股翻黑失守15100點，並下探15089.96點、跌48.35點，台積電以595元開出後，也一度翻黑跌破590元，最低下探587元，但隨後逢低承接買盤進場，台股再度翻紅，並在台積電、聯發科等回神領攻下，大盤一路衝破15200點、15300點及15400點，最高來到15429.98點，大漲291.67點，終場收在15410.09點，仍上漲了271.78點。
從類股表現來看，半導體收盤上漲了3.26%，電子類股亦漲逾2%，光電也有1%以上漲幅，而金融保險類股漲0.84%，傳產的橡膠漲超過2%，水泥、塑膠、鋼鐵、玻璃陶瓷及生技醫療漲幅也有1%以上，倒是資訊服務、電腦及週邊設備、觀光、航運及電機機械收跌。
就個股觀察，台積電雖然一度翻黑跌破590元，下探587元，但隨後逢低承接買盤進場，台積電重回600元之上，更一度衝上612元，終場收在611元，漲幅3.38%，而聯發科漲幅也有3.43%，收在905元，聯電也漲1.6%，收在50.8元，而鴻海盤中一度跌逾1%，之後翻紅終場亦漲1.35%，收113元，大立光仍後繼無力，終場收跌在2935元。
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