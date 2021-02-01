名家論壇》楊威利／元首與部隊視導

先說結論再論述。

※古書記載與台灣過往案例。

※現今尾牙上的觀念轉變－非上位取向。

※到底要給元首以及民眾看什麼？

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新聞

2021年1月15日，由空軍支援C-130H運輸機運送記者，陪同蔡英文總統視導南部駐軍，包含陸軍飛訓部與工兵部隊，其中陸軍五四工兵群女性士官兵，忽然熱情加拍與總統的合影；同時載歌載舞唱「一想到你，就讓我快樂….」等。新聞與影片曝光後，外界批判的聲浪較多－一般以負面的拍馬屁心態來看待。

※古書記載與台灣過往案例。

古書上有關西漢周亞夫治軍的記載非常值得摘錄。史記絳侯周勃世家記載：上自勞軍。至霸上及棘門軍，直馳入，將以下騎送迎。已而之細柳軍，軍士吏披甲，銳兵刃，彀弓弩………文帝曰：「嗟乎，此真將軍矣！曩者霸上、棘門軍，若兒戲耳，其將固可襲而虜也。至於亞夫，可得而犯邪！」稱善者久之。月餘，三軍皆罷。乃拜亞夫為中尉。

有關上述記載有興趣的讀者可自行檢搜搜索網路（周亞夫字樣），這段記載除了周亞夫治軍嚴謹以外，最重要的是漢文帝的反應，他說：前面所經過的霸上與棘門的軍隊，就像兒戲一般，很容易遭到敵軍偷襲與俘虜。這段論述往往被後世當作治軍嚴明的代表。相關故事也收錄在民國98年11月份第3週政治教育課程「我們的心聲」欄位內，網路搜尋結果為「品格與氣節的典型、漢朝名將周亞夫」。

但過往台灣軍方卻發生過數起這種拍馬屁事件，空軍飛行員戴扁帽載歌載舞歡迎陳水扁前總統、海軍複製總統的官田老家景象、憲兵學校官士兵熱情對總統喊「你是我的巧克力」等等；事情已經經過10幾年了，未料10幾年後依舊發生這種事情，讓人不由得感嘆，歷史是會重演的。

※現今尾牙上的觀念轉變－非上位取向。

這種上位喜歡的、下位會跟著模仿的現象自古有之；例如齊桓公喜歡穿紫色的衣服、全國人民就穿著紫衣；楚靈王好細腰，國內多有餓人。過往是上行下效，現在軍方卻是主動安排這種橋段，等新聞曝光後再以這是官兵主動為之來說服大眾。

這種利用下級活動取悅上級的狀況也發生在民間企業的尾牙上。尾牙本來是資方為犒賞底下員工而於農曆年前的聚餐，期間的歡樂活動後續演變成員工以「尾牙表演活動」來娛樂資方，先前無論是彩排、練習等等都造成勞方的不便，失去尾牙本意；當然也有部分資方企業主管，居然於尾牙期間載歌載舞的來娛樂勞方，各類型資方都有。但哪種主管的作法對士氣較有幫助？

回到軍方體系，軍方部隊長官能否以屬下官兵的各類活動（唱歌、跳舞）欄當作元首視導的回應？這沒有明定的規範。元首在特定期間（如農曆三節或是重大操演後）視導部隊，觀看各部隊的戰力操演與展示後發放團體加菜金、表彰有功人員等，部隊一般多半回答「謝謝總統」，待總統離去時說，部隊官士兵揮手並說「總統再見」，就這樣而已。再多出的舉動基本上很可能就淪於上述的「尾牙模式」了。

軍隊由於封閉特性，因此這類「回應」的舉措通常會一練再練、一演再演，如果行政事務費許可的話，許多單位還會事先檢整樹木、粉刷室內建物等等；陸軍高層若以這是底下官兵自發性行為說項，恐過於牽強；退一步說，若各單位部隊長無法有效控制底下官士兵自發性舉動的話，這又是個怎樣的部隊呢？無法想像但是很危險，失控的部隊比戰力差的部隊還可怕。

何以這種大眾觀感不當的回應，各軍種都會犯？因為這種決定並無犯法，況且各單位長官隨著時間增加會自然晉升，新聞事件熱度也不過1週（時間甚至更短），大眾早已淡忘，負面印象通常也只會停留在某單位（工兵）而非某主管（誰記得部隊長的名字？）所決定。

※到底要給元首以及民眾看什麼？

元首視導部隊操演，並於事後發放加菜金、慰問金、表彰有功官士兵、頂多中午時段共餐就離去，其他多的橋段很容易出差錯。這類視導行程其實要經過設計，有時候雖然是刻意但卻有極大的效果；例如2020年10月14日，總統以陸路方次視導樂山雷達站，並送上麻辣鍋慰勞，這彰顯出高山雷達站交通不便與酷寒的事實。

又如2020年9月底，澎湖海軍艦艇官兵因任務臨時出港而「棄單」，總統事後前往冷飲店捧場聲援，雖然是刻意為之，但大眾總是覺得心暖暖的。軍方各單位若事前沒有推演過的話，最好還是展示各自的專業科目就好。

而就閱聽人的角度來說，究竟大眾想看到怎樣的部隊？是訓練精良、被操得慘兮兮、歷經風雨曝曬、專精操作精密儀器的部隊還是載歌載舞的部隊？再退一步說，納稅人花了大筆經費去採購了新式裝備，總想看到訓練精良的軍士官操作與演練的畫面，畢竟目前抗中保台是主流價值，偏離戰訓精良的畫面能少則少、能免則免。

再回頭看五四工兵群操演的影片可以發現，其實目前工兵展示的多為救災項次，例如在坍塌的大樓內搶救人員，只有少部分項次才涉及戰鬥工兵的本質，例如開路、架橋（有展示）、布排雷、設障、爆破、舟艇漕渡等等，這些項次很少在長官督導行程中看到，上述項次都來不及展示了現在卻多出了載歌載舞橋段，看在老工兵眼中總覺得不是滋味。

總的來說，五四工兵群女性官兵載歌歡迎事件並無加分效果，期望三軍種各單位高階軍官能斷了再興這種作法的念頭。

●作者：楊威利／資深軍事評論員

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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