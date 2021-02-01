緬甸軍方發動政變　外交部：台僑安全未受影響

緬甸軍方今（1）日上午發動政變，對外宣布接管政府，並進入為期1年緊急狀態，包括緬甸總統溫敏（Win Myint）、國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的行動都受限制。外交部表示，台僑安全目前未受影響。
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外交部發言人歐江安表示，緬甸軍方於今日上午對外宣布已接管政府，全國進入為期1年的緊急狀態（state of emergency）。根據駐緬甸代表處掌握的訊息，包括緬甸總統溫敏及國務資政翁山蘇姬在內，多名政府要員目前的行動都已受到限制，首都奈比都（Nay Pyi Taw）與第一大城仰光（Yangon）部分區域的網路和電話通訊都已經暫時中斷。外交部與駐緬甸代表處目前正透過相關管道密切掌握緬甸政局發展。對於緬甸政治情勢的急遽變化，外交部表示關切，呼籲緬甸政治領袖發揮政治智慧，透過和平、對話方式解決相關爭端，以緩和目前的緊張情勢。根據駐緬甸代表處掌握的資訊，我國在緬甸的台商與僑民的人身安全暫時未受到政局動盪的影響。駐處另外已經提醒旅居緬甸國人密切注意政局變化，並適時與駐處保持聯繫。如果國人在緬甸遇到緊急事件，請撥打駐緬甸代表處緊急聯絡電話:+95-9-257-257-575（境內撥打：09-257-257-575），或請在台親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。翁山蘇姬父親為被緬甸人視為國父的翁山將軍，1990年45歲的翁山蘇姬帶領全國民主聯盟（NLD）贏得緬甸大選，但是長期執政的軍政府卻不承認選舉結果，並在往後15年間遭到軍政府長期軟禁在家中，翁山蘇姬在1999年獲得諾貝爾和平獎肯定。翁山蘇姬於2010年11月13日正式獲得釋放，重獲自由的她隨即投入政壇。2012年4月的國會補選、2015年國會選舉，翁山蘇姬領導的全國民主聯盟都以壓倒性的優勢大勝選舉，由於翁山蘇姬的夫婿為英國籍，緬甸法律禁止與外國人通婚的國民擔任總統，因此翁山蘇姬被任命為國務資政，政治地位在緬甸僅次於總統。