中市2天1夜微旅行　忘憂谷必踩景點攻略

受疫情影響，多數人選擇宅在家，中市府觀旅局為鼓勵民眾多多走出戶外放鬆身心，體驗親近大自然的樂趣，特別為單車族規劃一趟台中二天一夜微旅行，與家人朋友們一起騎著單車暢遊「甲后線自行車道」、「濱海自行車道」等周邊景點，透過單車運動，在日益嚴峻的新冠疫情當中，增強免疫力，享受運動健身的紓壓樂趣，並享受臺中的萬種風情。

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起點從后里火車站開始，騎乘單車沿著甲后路至月眉觀光糖廠吃古早味枝仔冰、參觀完糖廠後，前往甲后線六分路支線，沿線酒莊遍佈，可體驗葡萄樹下的浪漫餐酒饗宴，品嚐釀製葡萄酒的芳香，一路騎到外埔水流東桐花步道，沿路可見外埔地方的人文特色及火龍果、葡萄等當地農產娃娃公仔。

此外，桐花步道旁的高鐵觀景台是許多鐵道迷拍照打卡的景點，對照時刻表可拍攝疾駛而過的列車，中午來到后里知名複合型遊樂園-麗寶樂園度假區享用美食，並在吃飽後暢玩園區內的水陸雙樂園、搭乘天空之夢摩天輪俯瞰臺中美景、到OUTLET MALL血拚、在麗寶國際賽車場駕駛賽車享受馳騁快感的遊樂體驗。

騎乘單車沿甲后線忘憂谷支線徜徉在鄉間小道，來到一片片黃澄澄油菜花田的著名景點-外埔忘憂谷，遠處望去猶如金色的沙灘泛着海水的光亮，隨四季變化，景緻宛如一幅大自然獨有的夢幻畫布，且忘憂谷美景也曾是電視劇「花甲男孩轉大人」的取景點，吸引不少劇迷慕名朝聖。

傍晚時分接著前往大甲鎮瀾宮祈福，品嚐大甲名產芋頭酥以及夜市小吃後，晚上則直接入住提前預約好的大安濱海生態露營區，享受熱鬧非凡的BBQ派對。

隔天一早，沿著濱海自行車道南下行經龜殼生態公園與高聳入雲的風車合照，園區內有許多遊憩設施，提供親子共同玩樂，此外公園內的紅樹林區域，不時還能看到成群的小螃蟹等各種水生動植物，相當適合全家大小前來遊玩。再沿著濱海自行車道繼續往南一路騎到清水區，中午用餐可往東至市區享用道地美食清水米糕，或是往西前往梧棲觀光漁港，大啖生猛海鮮，還可乘坐觀光漁船，來趟海洋親水之旅，好吃又好玩。

最後一站為國際媒體讚譽為一生一定要去的絕景，清水高美濕地，體驗溼地熱鬧且豐富的生態環境，欣賞侯鳥群飛棲息的姿態，並在現場夕陽美景的氛圍下，與情人或家人攜手仰望絕美夕陽海景，為二天一夜的美好遊程畫下完美的句點。