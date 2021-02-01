緬甸民眾搶領現金、囤物資 全國銀行宣布暫停金融服務
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-01 15:22:23
緬甸今（1）日軍政府發動政變，拘捕了國務資政、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）、總統溫敏（Win Myint）以及執政黨全國敏主聯盟（NLD）多名高層，境內網路電信也被切斷。政局動盪讓民眾人心慌慌，湧入銀行領取現金。緬甸銀行協會宣布，由於軍事政變將暫時關閉所有金融服務。
綜合外媒報導，緬甸軍政府透過電視發表聲明，為期1年的國家緊急狀態結束後，將會重新舉行大選，國家權力也會移交給當選的政黨；在緊急狀態期間，當局將會審視去年11月的選舉正當性，並繼續採取措施應對新冠病毒（COVID-19）疫情。軍政府宣布緊急狀態後，緬甸民眾開始搶購民生物資，並前往銀行領出現金，首都奈比多、大城市仰光地區的提款機、銀行分行門口出現排隊人群等待領款。緬甸銀行協會聲明表示，由於政局動盪、網路接觸不良，緬甸多家銀行同意暫時關閉所有金融服務，將尋求央行對此決策的批准。緬甸地區的超級市場、傳統市場也出現比以往更多的人潮，人們買了比平時需要更多的物資，但有網友指出，情況和「恐慌性購買」仍有一段差距，最明顯的地方是很多客人都是「全家出動」，購買的物品大多是米、食用油和洋蔥。