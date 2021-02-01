新冠疫苗-80度超低溫運送 華航：已接獲多家業者洽詢
記者陳致宇／台北報導
2021-02-01 15:33:16｜2021-02-01 15:33:27
看好新冠肺炎疫苗運輸商機，華航今（ 1 ）日宣布開啟超低溫運送服務，添加乾冰後運送保存溫度最低可達 -80°C ，也是台灣目前唯一獲得國際醫藥品冷鏈運輸認證的航空公司，華航也證實，目前陸續接獲多家業者洽詢各類疫苗載運計畫，目前正在積極安排中，同時研議與聯航接洽合作，協助他國轉運疫苗商機。
華航表示，自 2013 年起積極布局現代化醫藥品冷鏈物流市場，並申請國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證 （ The IATA Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics, CEIV Pharma ），在 2019 年 4 月通過嚴格審核，為台灣首家且當前唯一獲此認證的航空公司。華航指出，在低溫冷鏈空運服務上，是將低溫貨品築打於主動式溫控櫃內，可確保貨品品質不受到環境溫度差異干擾，即使往來季節相異的南北半球也沒有問題，上至 25°C 、下至 -20°C 的品項，如流感疫苗、抗癌藥、胰島素、快篩劑等，均可確保穩定安全的運送。華航說明，超低溫運送同樣是以溫控櫃的方式確保貨品運送品質，但和一般冷鏈以電力控制溫度驅動的主動式溫控櫃集裝箱不同，被動式超低溫溫控櫃免用電池，採用專利的真空隔熱溫板，搭配相變材質調溫真空絕熱，可有效保持特定低溫溫度長達 5 天，添加乾冰後最低保存溫度更可達 -80°C ，為特定疫苗藥品提供穩定、安全的溫度環境，達到保持功效、運送質量和維持價值的運送服務。此外，針對疫苗運送的航空貨運流程，交通部原則是由桃園國際機場公司協調海關進行快速機邊驗放，再由業者指派的車輛即時將疫苗運送到特定的儲存地點，民航局今日下午也會邀集國籍航空業者、機場相關單位召開會議，盤點我國冷鏈技術的能量，
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