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迎接返鄉遊子　春節連假高屏地區公共運輸全面啟動

記者黃守作／高雄報導

2021-02-01 20:34:50

▲交通部公路總局舉行高屏地區春節疏運記者會。(圖／記者黃守作攝，2021.02.01)
▲交通部公路總局舉行高屏地區春節疏運記者會。(圖／記者黃守作攝，2021.02.01)
交通部公路總局於今(1)日上午，在高雄市區監理所禮堂，舉行高屏地區春節疏運記者會，建議民眾多加利用公共運輸，以避免因塞車而影響出遊的情緒。
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▲交通部公路總局舉行高屏地區春節疏運記者會，由高雄市區監理所所長陳崑山(中)主持。(圖／記者黃守作攝，2021.02.01)
▲交通部公路總局舉行高屏地區春節疏運記者會，由高雄市區監理所所長陳崑山(中)主持。(圖／記者黃守作攝，2021.02.01)
高屏地區春節疏運記者會，是由高雄市區監理所所長陳崑山主持，高雄區監理所副所長翁焜根、第3區養護工程處副處長徐文義、西部濱海公路南區臨時工程處副處長朱育正等人與會。
高雄市區監理所所長陳崑山表示，今年疫情嚴峻，社會大眾對搭乘公共運輸有所疑慮，他說公路監理單位將加強督導客運場站，落實做好量體溫、戴口罩，以及車輛保養等，讓民眾有安全舒適的乘車環境，並讓春節連假期間，交通順暢。
陳崑山指出，農曆春節即將到來，在疫情尚未趨緩，國人不便出國的情況下，國內旅遊及返鄉旅次勢必於這次春節期間創下高峰，因此，公路總局也做好因應措施，盼民眾能多利用公共運輸，避免因塞車而影響出遊的情緒。
▲交通部公路總局舉行高屏地區春節疏運記者會，由高雄市區監理所運輸管理科科長鄭棍泉說明高屏地區春節疏運作為。(圖／記者黃守作攝，2021.02.01)
▲交通部公路總局舉行高屏地區春節疏運記者會，由高雄市區監理所運輸管理科科長鄭棍泉說明高屏地區春節疏運作為。(圖／記者黃守作攝，2021.02.01)
高雄市區監理所運輸管理科科長鄭棍泉在會中說明高屏地區春節疏運作為，以高屏地區而言，墾丁、義大世界、佛陀紀念館等都是熱門景點，行駛義大世界及佛陀紀念館等9條市區客運路線，均已協調客運業者於春節連續假期視人潮情況，加開班車疏運，而客運公司於假期期間會派員進駐高鐵左營站，以調度車輛，不讓民眾久候。
另外，在國道疏運部分，「高雄-台北」、「高雄-台中」路線，由阿羅哈、國光、統聯等客運業者，在春節連假疏運期間，由原核定1266班次外，預計再加開199班次，增加15%以上運能，並要求業者於尖峰時間機動加班，乘客等候時間以不超過20分鐘為原則。
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